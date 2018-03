Il meteo in Italia per domani, martedì 20 marzo

Domani sarà il primo giorno di primavera, ma dalle previsioni meteo non si direbbe

Alle 16:15 di domani, martedì 20 marzo, inizierà la primavera da un punto di vista astronomico (la primavera meteorologica è già iniziata). Le previsioni meteo, però, non parlano di un tempo molto primaverile: anche se le temperature massime sono in lieve aumento quasi ovunque, ci saranno temporali e nuvole in tutta Italia, soprattutto al Centro e al Sud.

Nord

La giornata inizierà con molte nubi, piogge in Romagna e neve sulle Alpi (dai 700 metri di quota in su). Nel corso del pomeriggio le nuvole si diraderanno, almeno parzialmente, per poi tornare in serata: a fine giornata il meteo prevede neve sulle Alpi occidentali e sugli Appennini emiliano-romagnoli.

Centro e Sardegna

Per tutto il giorno ci sarà cielo nuvoloso e piogge, in molti casi temporalesche, su tutto il Centro Italia e la Sardegna. Dal pomeriggio nevicherà sugli Appennini abruzzesi, dai 1.000 metri di altitudine in su. Anche sui rilievi sardi nevicherà un po’: dai 900 metri in su.

Sud e Sicilia

Di mattina pioverà poco al Sud, soloce in Sicilia, Campania e Puglia, ma nel pomeriggio le condizioni meteorologiche peggioreranno dappertutto, con temporali in gran parte delle regioni. Potrebbe nevicare un po’ nel Molise occidentale, sopra i 1.200 metri di altitudine.

Le mappe sono tratte dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.