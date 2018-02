Le previsioni meteo di domani, mercoledì 21 febbraio

Le previsioni meteo per domani dicono che sarà una brutta giornata in tutta Italia, ma anche che scendendo verso sud il tempo si farà via via peggiore. In tutte le aree d’Italia (Nord, Centro e Sud) ci sarà neve, da qualche parte in alta quota.

Buona parte del Nord sarà sotto le nuvole, ma le precipitazioni si concentreranno sulle Alpi piemontesi (un po’ di neve dai 700 metri) e sull’Emilia-Romagna centro-meridionale: piogge diffuse e neve sopra i 500 metri (sopra i 200 dal pomeriggio). Su Lombardia e Triveneto ci saranno solo «spesse velature», altrove il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso.

Al Centro si prevedono tante nuvole e qualche pioggia, specialmente lungo la costa adriatica e nel nord della Sardegna, dove ci saranno temporali. Sugli Appennini dovrebbe nevicare dai 500 metri. Anche il Sud sarà coperto, con rovesci e temporali un po’ dappertutto e neve sopra i 1000 metri. Verso sera ci sarà qualche schiarita, con le eccezioni della Campania e del Salento.

Le temperature scenderanno in molte parti d’Italia; fanno eccezione la Lombardia del sud, il Triveneto, l’Emilia-Romagna, la Toscana, le Marche e il sud della Sicilia, dove massime e minime saranno in lieve rialzo.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it