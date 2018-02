Lo sciopero dei treni di Trenord di venerdì 23 febbraio

Venerdì 23 febbraio ci sarà uno sciopero dei lavoratori di Trenord, società del trasporto ferroviario regionale in Lombardia. Potrebbero esserci ritardi, variazioni o cancellazioni nella programmazione dei treni, alcuni dei quali molto frequentati dai pendolari in arrivo e in partenza da Milano. Lo sciopero, indetto dal sindacato di categoria Or.S.A. Ferrovie, coinvolgerà i trasporti di Trenord a livello regionale, suburbano, di lunga percorrenza e aeroportuale; potranno astenersi dal lavoro i capitreno, i macchinisti e il personale dell’unità produttiva a lunga percorrenza. Lo sciopero di venerdì era inizialmente previsto per martedì 6 febbraio, ma poi era stato rimandato.

Potrebbero esserci modifiche nella circolazione dei treni di Trenord per un totale di otto ore. Lo sciopero inizierà alle 9 e finirà alle 17: non sono previste fasce orarie di garanzia, che durante le agitazioni più lunghe vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Trenord ha specificato che i treni «in partenza entro le ore 9 e con arrivo a destinazione finale entro le 10» non subiranno modifiche nella circolazione. Per quanto riguarda i collegamenti aeroportuali, Trenord dice:

I collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Bellinzona”, in caso di non effettuazione dei treni, potranno essere sostituiti da autobus Point-to-Point [Senza fermate intermedie]. Eventuali ripercussioni sulla circolazione saranno possibili anche dopo la conclusione dello sciopero.

Uno sciopero generale nazionale è invece in programma per l’intera giornata di giovedì 8 marzo, come l’anno scorso in concomitanza con la “festa della donna”. È stato indetto da Usb e interesserà tutte le categorie pubbliche e private, e quindi – tra gli altri settori – anche i trasporti: potranno esserci disagi per chi dovrà viaggiare in treno, in aereo o con i mezzi pubblici.