Cosa c’è stasera in TV

Questa sera in tv sarà possibile vedere qualche bel film, anche se non nuovissimo: Gone Girl di David Fincher (Seven, Fight Club, The Social Network) – che è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2012 L’amore bugiardo di Gillian Flynn – e La grande bellezza di Paolo Sorrentino, che ha vinto l’Oscar come miglior film straniero nel 2014. Ci sono diversi altri film, ma meno interessanti di questi due. Per chi non avesse le idee ancora chiare, cominceranno invece le cosiddette “tribune politiche” su Rai 2: stasera si presenteranno il gruppo “10 volte meglio”, il Partito Valore Umano e Casapound Italia.

Rai Uno

21.25 – Il Commissario Montalbano – “Amore”: nuovo episodio della serie tv ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri. Il personaggio principale è come sempre interpretato da Luca Zingaretti e con lui nel cast ci sono anche Fabrizio Bentivoglio, Serena Iansiti, Stella Egitto e Fabrizio Ferracane. L’episodio “Amore” è tratto dalle raccolte “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano”.

"Lui non era geloso del presente, era geloso del passato"

Il commissario #Montalbano nel nuovo episodio "Amore". QUESTA SERA #19febbraio, alle 21.25 su #Rai1@MontalbanoRai pic.twitter.com/BsnkZ22LbE — Rai1 (@RaiUno) February 19, 2018

Rai Due

21.00 – Elezioni politiche 2018. Conferenza stampa: le conferenze stampa televisive a cura di Rai Parlamento sono riservate ai rappresentanti nazionali di lista. Sono moderate da un giornalista della Rai e vi partecipano altri 3 giornalisti della carta stampata e delle agenzie. Le conferenze stampa vengono trasmesse anche in diretta radiofonica. Stasera si presenteranno il gruppo politico “10 volte meglio”, il Partito Valore Umano e Casapound Italia.

Rai Tre

21.15 – Il 13° guerriero: film del 1999 diretto da John McTiernan e tratto dal romanzo Mangiatori di morte di Michael Crichton. Il protagonista è ispirato alla figura di Ahmad ibn Fadlan, un cronista arabo che nell’anno mille viaggiò sul Volga dove venne a contatto con i Vichinghi e ne documentò molte usanze.

Rete 4

21.20 – Poliziotto superpiù: film del 1980 diretto da Sergio Corbucci e interpretato da Terence Hill, nel ruolo dell’agente di polizia Dave Speed.

Canale 5

21.13 – Il segreto XXV: nuovo episodio della famosa soap opera spagnola, famosa almeno per quelli che la guardano, perché tutti gli altri non hanno davvero idea di cosa sia.

Italia Uno

21.25 – Safe: film del 2012. Dopo che un agente ha salvato una ragazzina cinese di dodici anni che era stata rapita, i due si ritrovano nel mezzo di un intrigo tra la mafia russa, la polizia e i politici corrotti di New York.

La 7

21.20 – Atlantide “John e Jackie: I Kennedy segreti”: Andrea Purgatori conduce uno speciale Atlantide dedicato alla famiglia Kennedy.

In attesa delle nuove puntate questa sera @andreapurgatori presenta speciale di #Atlantide 'John e Jackie, i Kennedy segreti' #La7 pic.twitter.com/8SYXVw60Xj — La7 (@La7tv) February 19, 2018

TV 8

21.25 – Gone Girl. L’amore bugiardo: film di David Fincher (Seven, Fight Club, The Social Network), adattamento cinematografico del romanzo del 2012 L’amore bugiardo di Gillian Flynn, che ha curato anche la sceneggiatura. Il film – che ha come protagonisti Ben Affleck e Rosamund Pike – racconta la storia di un uomo sospettato per la scomparsa di sua moglie.

La Nove

21.30 – Ace Ventura. Missione Africa: film del 1995 con Jim Carrey. È il secondo della trilogia di Ace Ventura. «Parchiegggio perfieeettooo».

Iris

21.05 – La grande bellezza: film italiano di Paolo Sorrentino che ha vinto l’Oscar come miglior film straniero nel 2014. Ci sono Toni Servillo, Sabrina Ferilli e Carlo Verdone: è la storia di Jep Gambardella, un giornalista e scrittore 65enne che vive a Roma, tra feste e eventi mondani.

Rai Movie

21.10 – El condor: film western diretto nel 1970 da John Guillermin e ambientato Messico, in piena rivoluzione: un uomo evaso di prigione e un cercatore d’oro si alleano con una tribù per assaltare una fortezza che presumibilmente nasconde un tesoro.

Rai 4

21.05 – Elysium: film di fantascienza del 2013 scritto e diretto da Neill Blomkamp, con protagonisti Matt Damon e Jodie Foster. Nell’anno 2159 esistono due classi di persone: quelle molto ricche che vivono in un ambiente incontaminato ricreato dall’uomo su una stazione spaziale chiamata Elysium (e che vogliono continuare a vivere in questo modo) e il resto della popolazione, che vive su una Terra sovrappopolata e in rovina che rivendica maggiori diritti.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – La battaglia di Hacksaw Ridge

Sky Cinema Cult

21.00 – Il padre d’Italia

