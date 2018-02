Napoli-Spal: come vederla in TV o in streaming

Napoli-Spal è una delle partite che si giocheranno alle 15 per la 25esima giornata di Serie A. Napoli-Spal si giocherà allo stadio San Paolo di Napoli e sarà arbitrata da Claudio Gavillucci. Il Napoli è attualmente primo in classifica con un solo punto di vantaggio sulla Juventus (che giocherà oggi alle 12.30 contro il Torino).

L’ultima volta che il Napoli non ha vinto in campionato è stata lo scorso 10 dicembre contro la Fiorentina, e vincendo oggi contro la Spal otterrebbe la nona vittoria consecutiva, stabilendo il record del club. Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere la scelta dell’allenatore Maurizio Sarri di non far giocare molti dei titolari nella partita di Europa League contro il Lipsia, persa in casa per 1 a 3. Non è la prima volta che Sarri preferisce risparmiare le forze della sua squadra nelle coppe per prepararsi meglio al campionato: era già successo alcune settimane fa in Coppa Italia, dove il Napoli è stato eliminato dall’Atalanta.

Le probabili formazioni di Napoli-Spal

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

SPAL (3-5-2): Meret; Vicari, Salamon, Felipe; Lazzari, Grassi, Viviani, Everton Luiz, Costa; Kurtic; Antenucci

Come vedere Napoli-Spal, in tv o in streaming

Napoli-Spal verrà trasmessa da Sky su Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Napoli-Spal sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.