Dove vedere Milan-Sampdoria in TV o in streaming

Milan-Sampdoria è il posticipo domenicale della 25esima giornata di Serie A, e si giocherà alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano. Milan-Sampdoria sarà arbitrata da Daniele Doveri. Con l’arrivo di Rino Gattuso sulla panchina, dopo un inizio incerto, il Milan ha progressivamente migliorato le sue prestazioni. Questo è accaduto anche grazie all’ottimo momento di forma di Patrick Cutrone, l’attaccante ventenne autore già di 13 gol quest’anno tra campionato e coppe.

Cutrone ha ormai conquistato il posto da titolare nell’attacco del Milan, a scapito di André Silva, il portoghese acquistato quest’estate per 40 milioni di euro. La Sampdoria ha 41 punti, solo tre di vantaggio sul Milan, e una vittoria oggi sarebbe importantissima per la conquista di un posto in Europa League. Già ora la squadra allenata da Giampaolo può ritenersi soddisfatta del proprio cammino in Serie A: da quando esistono i tre punti a vittoria non aveva mai fatto meglio dopo 24 partite.

Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Bonaventura, Biglia, Montolivo; Suso, Cutrone, Calhanoglu

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszyński, Silvestre, Ferrari, Murru; Torreira, Barreto, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Zapata

Come vedere Milan-Sampdoria, in tv o in streaming

Milan-Sampdoria verrà trasmessa da Sky su Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Milan-Sampdoria sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.