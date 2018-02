La domenica sportiva

È stata la settimana delle due medaglie d’oro italiane alle Olimpiadi di Pyeongchang, ma anche quella delle bellissime vittorie dell’americano Shaun White nell’halfpipe e della snowbordista ceca Ester Ledecka nel supergigante di sci, solo per citarne due. E poi ci sono state decine di altre storie notevoli e che valeva la pena fotografare, da quelle parti. Come il record dei due pattinatori tedeschi nella gara di pattinaggio artistico, o l’arrivo al traguardo della 15 chilometri di sci di fondo di uno sciatore messicano che fino a un anno fa non aveva mai messo un paio di sci ai piedi. Insomma, era difficile guardare altrove in cerca di foto di sport questa settimana, ma abbiamo provato a fare anche quello. E quindi ci sono grandi foto di arrampicate notturne, Coppe del mondo in viaggio, tennisti 36enni che fanno record impensabili e ciclisti in gara nell’Oman. Il solito grande sport.