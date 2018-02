Cosa c’è stasera in TV

Questa sera Silvio Berlusconi sarà tra gli ospiti di Che tempo che fa e Matteo Renzi tra quelli di Non è l’Arena, mentre del Movimento 5 Stelle parleranno Le Iene che trasmetteranno l’ultima parte del servizio sui rimborsi dei parlamentari del partito. Per quanto riguarda i film si può scegliere tra Spectre, il 24esimo film su James Bond, un thriller con Julianne Moore, il terzo Die Hard e un paio di commedie italiane, non nuovissime.

Rai Uno

20.35 – Che tempo che fa: il talk show condotto da Fabio Fazio — con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto – ospita stasera Silvio Berlusconi, Gianni Morandi, Ben Harper e alcuni cantanti che hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, tra cui Ornella Vanoni.

Rai Due

21.20 – N.C.I.S.: è una serie televisiva americana incentrata sulle attività dell’agenzia della Marina militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la stessa Marina e il corpo dei Marines. Il titolo dell’episodio di stasera è “Due al prezzo di uno”.

22.10 – S.W.A.T: è una serie televisiva remake dell’omonima serie trasmessa dal 1975 al 1976 e del film del 2003 “S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine”. Il titolo dell’episodio di stasera è “Caccia all’uomo”.

Rai Tre

21.15 – Amore criminale – Storie di femminicidio: nuova stagione del programma che racconta storie di violenze sulle donne, condotto quest’anno da Veronica Pivetti. La puntata di stasera parlerà anche della violenza di una donna sul suo ex fidanzato.

"Cercavo di allontanarmi ma lei andava a colpire tutti i punti fondamentali della mia vita"

Stasera ad @AmoreCriminal, @VPivetti ci racconterà la storia di un ragazzo sfregiato con l'acido dalla sua ex fidanzata. pic.twitter.com/ZhGiDwEXkk — Rai3 (@RaiTre) February 18, 2018

Rete 4

21.15 – Die Hard. Duri a morire: il terzo film della serie di Die Hard, con Bruce Willis e Samuel L. Jackson.

Canale 5

21.11 – Furore – Capitolo secondo: seconda stagione di una serie TV ambientata negli anni Sessanta che parla delle discriminazioni degli italiani meridionali nelle regioni del nord dell’epoca, oltre che della corruzione negli ambienti politici e negli uffici pubblici. Ci sono lacrime, baci e colpi di scena.

Italia Uno

21.20 – Le Iene Show: il programma di Italia 1 ritorna questa sera e fra le altre cose manderà in onda un nuovo servizio sul caso dei rimborsi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle.

La 7

21.30 – Non è l’Arena: il programma di approfondimento televisivo condotto da Massimo Giletti. Stasera tra gli ospiti ci sarà il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi.

TV8

21.20 – Spectre: il ventiquattresimo film sull’agente segreto James Bond, uno di quelli più nuovi, con Daniel Craig.

Rai Quattro

21.10 – The Forgotten: thriller del 2004 con Julianne Moore. Inizia come la storia di una donna in lutto per la morte del proprio figlio, un bambino di nove anni, poi continua come un film in cui la protagonista ha dei problemi di contatto con la realtà. Poi cambia ancora.

Rai Movie

21.10 – Nati stanchi: il primo film di Ficarra e Picone, uscito nel 2001. Racconta di due sfaticati amici che vivono in un paese siciliano e partecipano a tutti i concorsi per potenziali posti di lavoro di cui vengono a sapere, solo per allontanarsi ogni tanto dalle famiglie. Le cose cambiano quando ne fanno uno per bibliotecari a Milano e lo vincono.

Iris

20.59 – Grand Hotel Excelsior: commedia italiana del 1982 con Adriano Celentano, Enrico Montesano, Carlo Verdone e Diego Abatantuono. Il film è ambientato in un hotel in cui si svolgono storie parallele: i quattro protagonisti sono il direttore dell’albergo, un cameriere, oltre a un pugile e un mago tra gli ospiti.

Sky

Sky Cinema Uno – 21.15: The dinner

Sky Cinema Hits – 21.15: Philomena

Sky Cinema Cult – 21: Existenz