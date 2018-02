Weekly Beasts

C’è un po’ di vanità, lo ammettiamo, nella raccolta di bestie da fotografare della settimana: due hanno partecipato alla più grande gara di bellezza per cani degli Stati Uniti, una ha addirittura sfilato in passerella a New York. Ci sono due cicogne con l’aria un po’ offesa di chi si sente escluso, uno stormo di egretta garzetta che merita anche solo per il nome, tre leoncini di due mesi, un pattern hipster di fenicotteri rosa, chi saltella, chi resta appeso, chi ha ricevuto dei cuori per San Valentino. Prolungate la tenerezza della festa – anche se pensate che sia «una festa inventata dai fabbricanti di cartoline d’auguri per fare sentire di merda le persone» – e sfogliatele con qualcuno a cui volete bene.