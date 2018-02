Serie A, partite e classifica della 25ª giornata di Serie A

La Roma ha battuto in trasferta l’Udinese per 2 a 0 nella prima partita della 25esima giornata del campionato di Serie A: hanno segnato Cengiz Ünder e Diego Perotti. Alle 18 ci sarà Chievo-Cagliari, e alle 20.45 Genoa-Inter. La prima partita di domenica, invece, sarà il derby di Torino, che si giocherà alle 12.30. Sempre domenica giocherà anche il Napoli, che arriva da una brutta sconfitta in Europa League: dovrà battere la Spal, per essere sicuro di mantenere il primo posto in classifica. La giornata si concluderà lunedì sera con il posticipo tra Lazio ed Hellas Verona.

Sabato 17 febbraio

15.00

Udinese-Roma 0-2

18.00

Chievo-Cagliari

20.45

Genoa-Inter

Domenica 18 febbraio

12.30

Torino-Juventus

15.00

Napoli-Spal

Benevento-Crotone

Bologna-Sassuolo

18.00

Atalanta-Fiorentina

20.45

Milan-Sampdoria

Lunedì 19 febbraio

20.45

Lazio-Hellas Verona

Classifica Serie A 2017/2018

1) Napoli 63

2) Juventus 62

3) Roma 50*

4) Inter 48

—————————————— ↑ Champions League

5) Lazio 46

6) Sampdoria 41

7) Milan 38

—————————————— ↑ Europa League

8) Atalanta 37

9) Torino 36

10) Udinese 33*

11) Fiorentina 31

12) Genoa 27

13) Bologna 27

14) Cagliari 25

15) Sassuolo 23

16) Chievo 22

17) Crotone 21

—————————————— ↓ Retrocessione

18) Spal 17

19) Hellas Verona 16

20) Benevento 7

*=una partita in più