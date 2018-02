Cosa c’è stasera in TV

Pensavate di esservi liberati di Sanremo per un anno? Sbagliato. Stasera vi ritroverete i vincitori del Festival, Ermal Meta e Fabrizio Moro, a C’è posta per te. Ma tranquilli, ci sono delle alternative: su Rai 1 andrà in onda l’ultimo film di Leonardo Pieraccioni, Il professor Cenerentolo, mentre su Iris ci sarà uno dei film più conosciuti della storia del cinema, Shining (a proposito, sapete che fine ha fatto il bambino del film?). Rai 4 trasmetterà uno dei film meglio riusciti a Martin Scorsese negli ultimi vent’anni, Gangs of New York, girato tutto a Cinecittà, mentre su Italia 1 andrà in onda I Croods, un film animato. Non ci sono solo film questa sera, però: su Rai 3 c’è una nuova puntata del programma di inchieste Presa diretta, dedicata al lavoro precario.



Rai 1

21.25 – Il professor Cenerentolo: è un film del 2015 di e con Leonardo Pieraccioni, che interpreta un ingegnere finito in carcere dopo aver tentato una rapina per evitare che la sua impresa fallisse. Dopo un periodo di detenzione gli viene concesso di lavorare fuori dal carcere di giorno, con l’obbligo di rientrare entro la mezzanotte. Un giorno incontra un’insegnante di ballo (Laura Chiatti) di cui si innamora, a cui però fa credere di lavorare in carcere come educatore e di non essere un detenuto.



Rai 2

21.20 – N.C.I.S. Los Angeles: è lo spinoff della serie statunitense sulla squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service, che indaga sui reati in cui sono coinvolti membri della marina militare.

22.10 – N.C.I.S. – New Orleans: La puntata di N.C.I.S. Los Angeles sarà seguita da un episodio di N.C.I.S New Orleans, anche questa una serie spin-off dell’originale N.C.I.S.

Rai 3

21.30 – Presa diretta: programma di attualità condotto da Riccardo Iacona. La puntata di oggi è dedicata al precariato nel mondo del lavoro.

Rete 4

21.15 – Il vendicatore: c’è Steven Seagal che picchia gente e fa le solite facce di Steven Seagal. Non vorrete mica anche una trama?



Canale 5

21.10 – C’è posta per te: nuova puntata di uno dei programmi di maggior successo della televisione italiana. Tra gli ospiti di questa sera ci sono i vincitori del Festival di Sanremo Ermal Meta e Fabrizio Moro e gli attori Marco Bocci e Laura Chiatti.

Italia 1

21.10 – I Croods: è un film di animazione della DreamWorks del 2013 che racconta la storia di una famiglia preistorica costretta ad abbandonare la propria caverna e partire alla ricerca di un nuovo posto dove abitare. Nella versione originale i protagonisti sono doppiati da Nicholas Cage, Ryan Reynolds ed Emma Stone. Del film uscirà un sequel nel 2018.



La7

21.20 – L’ispettore Barnaby: due episodi della serie ambientata nell’immaginaria contea di Midsomer Mallow dove avvengono strane vicende: a indagare sono l’ispettore John Barnaby e il suo collega Charlie Nelson. Stasera verranno trasmessi due episodi: Delitto e Castigo e Persuasione estrema.

TV8

21.20 – Factor 8 – Pericolo ad alta quota: film d’azione tedesco del 2009, con una trama à la Maccio Capatonda: un virus letale colpisce improvvisamente i passeggeri di un aereo di ritorno dalla Thailandia, e nessuno sembra sapere di cosa si tratti. Il montaggio serrato del trailer fa il resto.



Rai 4

21.05 – Gangs of New York: è un film del 2002 con Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis e Cameron Diaz. È ambientato a metà dell’Ottocento e racconta le vicende legate alle lotte tra gruppi di irlandesi e americani per gestire gli affari illeciti della città.



Iris

21.00 – Shining: uno dei film più famosi girati da Stanley Kubrick, con protagonista Jack Nicholson. È anche uno dei migliori horror di tutti i tempi. Nicholson interpreta Jack Torrance, al quale viene chiesto di fare da guardiano invernale a un hotel deserto, l’Overlook Hotel, con la moglie (interpretata da Shelley Duvall) e il figlio (Danny Lloyd, che avrebbe voluto avere il triciclo ma non lo ha avuto mai). In quello stesso luogo, anni prima, un uomo era impazzito e aveva sterminato la sua famiglia.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – I Guardiani della Galassia Vol. 2

Sky Cinema Hits

21.00 – Il caso Spotlight

Sky Cinema Family

21.00 – Oliver & Company