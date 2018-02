Le previsioni del tempo per domani, domenica 18 febbraio

Domani, domenica 18 febbraio, le temperature minime si alzeranno quasi in tutta Italia: diminuiranno solo sulle Alpi occidentali, in Piemonte e nell’ovest della Liguria. Sulle Alpi però splenderà il Sole per gran parte del giorno, diversamente dal resto d’Italia per cui si prevedono cieli nuvolosi e precipitazioni.

Al nord: il cielo sarà nuvoloso quasi dappertutto, con neve sull’Appennino settentrionale a partire dai 500-600 metri di altitudine, piogge mattutine nell’est della Liguria e nel sud della Lombardia e deboli nevicate sulle Alpi centroccidentali.

Al centro: pioverà, soprattutto sull’Umbria settentrionale e sulle Marche, e soprattutto nel pomeriggio, per cui è prevista neve sull’Appenino marchigiano e abruzzese sopra i 1.000-1.200 metri. In Sardegna pioverà, ma poco, al mattino, soprattutto sulla parte centro-meridionale dell’isola.

Al sud: anche il cielo dell’Italia meridionale sarà nuvoloso, e in alcune zone pioverà: soprattutto in Sicilia e in Campania, dal pomeriggio, e, in serata, nel centro-sud della Calabria e in Salento. Veri e propri temporali ci saranno nell’ovest del Molise e sulla Campania centrosettentrionale.

Intanto nel corso del finesettimana dovrebbero crescere le temperature a Pyeongchang, in Corea del Sud, dove si stanno svolgendo le Olimpiadi invernali: sono tra i giochi olimpici più freddi degli ultimi anni.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it