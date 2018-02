Come vedere Genoa-Inter, in tv o in diretta streaming

Genoa-Inter è l’ultima partita di questo sabato della 25esima giornata di Serie A, e si giocherà alle 20.45 allo stadio Marassi di Genoa. Genoa-Inter sarà arbitrata da Michael Fabbri. L’Inter arriva alla partita dopo aver vinto la sua prima partita in oltre due mesi, la scorsa giornata contro il Bologna: ma non è stata una gran vittoria, e le critiche intorno alla squadra di Luciano Spalletti, quarta con 48 punti, sono rimaste. Per di più, stasera, Spalletti dovrà fare a meno dei suoi migliori attaccanti: Mauro Icardi e Ivan Perisic non sono convocati per infortuni. Non ci sarà neanche Miranda in difesa, quindi probabilmente vedremo titolari Ranocchia, insieme a Eder e Karamoh, giovane che ha esordito come titolare proprio contro il Bologna, segnando un gran gol. Il Genoa invece è in un buon periodo: con l’arrivo dell’allenatore Davide Ballardini, si è allontanata dalle ultime posizioni, e nelle ultime partite ha vinto contro Chievo, Lazio e Udinese.

Le probabili formazioni di Genoa-Inter:

GENOA (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Pereira, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Lapadula, Pandev.

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar, Cancelo; Borja Valero, Vecino, Gagliardini; Karamoh, Candreva, Eder.

Come vedere Genoa-Inter in tv o in streaming:

Genoa-Inter verrà trasmessa da Sky su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Genoa-Inter sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Quiinvece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.