Ester Ledecka, l’atleta del giorno alle Olimpiadi invernali

La finale del supergigante femminile, cioè quella disciplina dello sci alpino in cui gli sciatori percorrono a grande velocità una pista passando una serie di porte molto distanziate tra loro, alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018 è stata vinta dalla ceca Ester Ledecka. Ha battuto sciatrici molto più conosciute e che erano favorite, come l’americana Lindsey Vonn o l’italiana Sofia Goggia, ma nessuno se l’aspettava: perché fino a ieri tutti, compresa la stessa Ledecka, pensavano che fosse soprattutto brava nello snowboard. Ledecka partecipa infatti alle Olimpiadi di PyeongChang sia nello sci che nello snowboard, la prima atleta nella storia a farlo, e per gareggiare nella finale di supergigante si è fatta prestare gli sci dall’americana Mikaela Shiffrin.

Ledecka ci ha messo 1 minuto, 21 secondi e 12 centesimi a completare il percorso al Jeongseon Alpine Centre, battendo la seconda classificata, l’austriaca Anna Veith, di un solo centesimo. La terza, Tina Weirather, ce ne ha messi 11 in più. Per dire quanto poco fosse prevista la vittoria di Ledecka, la rete americana NBC aveva già annunciato Veith come vincitrice prima che la ceca gareggiasse: ha infatti fatto la sua discesa dopo le prime venti atlete, solitamente le favorite a contendersi le prime posizioni. Ledecka è 43esima nella classifica della Coppa del Mondo di supergigante, nella quale non ha mai concluso una gara più avanti della 19esima posizione.

"It's probably some kind of mistake, they are going to change it in a few seconds!"

Ester Ledecka's reaction to her stunning gold medal in the Super G today at #PyeongChang2018 #Olympics #Eurosport pic.twitter.com/3eSa90Xnzc

