Cosa c’è stasera in tv

La programmazione tv di stasera è piuttosto eterogenea: i più attempati nostalgici del Festival di Sanremo troveranno su Rai Uno un talent per ragazzi in cui si canteranno i migliori successi della musica italiana. Sul Nove ricomincia lo spettacolo satirico di Maurizio Crozza, dopo mesi di repliche. Italia 1 invece trasmette uno dei migliori film di azione degli ultimi anni: Mad Max: Fury Road, che era piaciuto un sacco sia a noi sia all’Academy degli Oscar.

Rai Uno

21.25 – Sanremo Young: è un talent show per ragazzi che durerà cinque settimane e si terrà al teatro Ariston, lo stesso che ospita il Festival di Sanremo. Sembra che la RAI l’abbia messo in piedi soprattutto per ammortizzare i costi di allestimento del Festival. Al talent partecipano 12 ragazzi di età compresa fra i 14 e i 17 anni, che dovranno reinterpretare dei classici della musica italiana. Gli ospiti della prima puntata sono Richard Gere e Paolo Bonolis.

Rai Due

21.20 – Kronos – Il tempo della scelta: nuovo programma di approfondimento politico condotto da Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi. È arrivato alla quinta puntata.

"Anche nei paesi a più alta densità mafiosa la gente non è omertosa, la gente non sa con chi parlare", @NicolaGratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, racconta i Cacciatori di Calabria. @_Carabinieri_#Kronos torna stasera, alle 21:20 pic.twitter.com/MR4FNFXKGj — Rai2 (@RaiDue) February 16, 2018

Rai Tre

21.15 – La felicità è un sistema complesso: è un film italiano del 2015 con Valerio Mastandrea e Giuseppe Battiston. Mastandrea interpreta un consulente aziendale che per lavoro convince giovani ereditieri a vendere l’azienda di famiglia, ma un caso di cui inizia ad occuparsi gli fa cambiare prospettiva sul suo lavoro.

Rete 4

21.15 – Quarto grado: programma di approfondimento dedicato alla cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Questi i casi che approfondiremo stasera durante la puntata di #QuartoGrado. 🔎

Appuntamento alle 21.15 su @Rete4 pic.twitter.com/aRflOEzVly — Quarto Grado (@QuartoGrado) February 16, 2018

Canale 5

21.14 – Immaturi, la serie: quinta puntata della nuova fiction con Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Sabrina Impacciatore ispirata ai film di Paolo Genovese. In otto puntate racconterà la storia di un gruppo di quarantenni costretto, dopo vent’anni, a tornare sui banchi di scuola perché il ministero della Pubblica Istruzione ha annullato il loro esame di maturità.

Finalmente ci siamo!!! Questa sera si torna in classe con i nostri Immaturi preferiti, come vi siete organizzati?

Noi divano, bibita e popcorn 🥤🛋🍿 #ImmaturiLaSerie pic.twitter.com/yrBCuGjX58 — Immaturi La Serie (@immaturilaserie) February 16, 2018

Italia 1

21.25 – Mad Max: Fury Road: è uno dei migliori film d’azione degli ultimi anni. Riprende a grandi linee la saga di Mad Max e ci sono soprattutto Tom Hardy e Charlize Theron. Fu candidato a dieci Oscar e ne vinse sei, tutti tecnici: miglior trucco, miglior scenografia, migliori costumi, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro. Dopo averlo visto, cliccate qui sotto.

La7

Propaganda Live: il consueto programma di Zoro, con i servizi, le classifiche social e gli ospiti bizzarri. Questa settimana ci sono Memo Remigi (di nuovo), Gipi (di nuovo) e Achille Bonito Oliva.

Stasera torna #propagandalive: in studio con noi anche Achille Bonito Oliva, Gipi, James Taylor from James Taylor Quartet e Memo Remigi.

Ci vediamo alle 21.10 su @La7tv pic.twitter.com/UQ4jY9818N — Propaganda Live (@welikeduel) February 16, 2018

TV8

21.25 – Dance Dance Dance: seconda stagione del talent show condotto da Andrea Delogu con l’aiuto dei quattro giudici Luca Tommassini, Vanessa Incontrada, Daniel Ezralow e Deborah Lettieri. Giudicano della gente che balla balla balla.

Ancora 6 coppie in gara, ma per vincere dovranno vedersela con loro 😅@lucatommassini1​, @vaneincontrada​, #danielezralow e #deborahlettieri​ tornano questa sera per #DDDance alle 21:15 in prima visione su TV8 📺 pic.twitter.com/8DH5cfHMmA — TV8 (@TV8it) February 16, 2018

Nove

21.25 – Fratelli di Crozza: la prima puntata della nuova stagione dello spettacolo comico di Maurizio Crozza, in diretta da Milano.

Cine Sony

21.00 – The International: è un thriller del 2009 con Clive Owen e Naomi Watts, incentrato su una banca loschissima che finanzia terroristi e fa uccidere presidenti del Consiglio italiani, e delle indagini per incastrarla. Il film ricevette recensioni mediocri.

Iris

21.00 – Jack Reacher – La prova decisiva: è un thriller del 2012 tratto dall’omonimo romanzo di Lee Child. La storia inizia con un cecchino che improvvisamente uccide cinque persone in Pennsylvania. Arrestato dalla polizia fa il nome di un soldato, Jack Reacher, e da lì iniziano una serie di intricate complicazioni che allargano il caso. Reacher è interpretato da Tom Cruise. Il film ottenne recensioni così così.

Sky

Sky Cinema HD, 21.15: Drive Hard

Sky Cinema Hits, 21.15: Gods of Egypt

Sky Cinema Max, 21: The interpreter

