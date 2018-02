È iniziata nella notte tra ieri e oggi la decima giornata di gare alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, durante la quale verranno assegnate sette medaglie d’oro — e altrettante di argento e bronzo. Tra le cose più notevoli successe quando in Italia era notte c’è stata la medaglia d’oro vinta da Michela Moioli nello snowboard cross, la prima medaglia italiana nella storia della disciplina e la sesta nel medagliere olimpico di Pyeongchang 2018. Ci sono state poi due importanti gare di sci alpino, il supergigante maschile e lo slalom speciale femminile, dove la notizia è che Mikaela Shiffrin, la grande favorita per l’oro, è finita fuori dal podio per un errore.

Fino al termine della giornata non vedremo altri atleti italiani impegnati nelle finali: li vedremo solamente nelle qualificazioni del salto con gli sci su trampolino lungo, il cui inizio è previsto per mezzogiorno.

Qui di seguito trovate il programma di oggi alle Olimpiadi invernali 2018: con 🥇 sono indicate le gare in cui verranno assegnate medaglie, mentre con 🇮🇹 sono indicate le gare a cui parteciperanno atleti italiani. Se volete sapere dove vedere le gare, lo abbiamo spiegato qui.

Ore 3.00 (CET) 🥇 🇮🇹

Sci alpino – Supergigante (maschile)

Yongpyong Alpine Centre

La prima gara della giornata è stata il supergigante maschile vinto dall’austriaco Matthias Mayer davanti allo svizzero Beat Feuz e al norvegese Kjetil Jansrud. Il primo italiano in classifica è Dominik Paris, che ha concluso settimo, nove posizioni in meno di Christof Innerhofer. Matteo Marsaglia è arrivato ventesimo mentre Peter Fill ha commesso un errore e non ha concluso la prova.

Ore 3.15 (CET) 🥇

Skeleton – (maschile)

Olympic Sliding Centre

Ha vinto il coreano Yun Sungbin, davanti all’atleta olimpico russo Nikita Tregubov e al britannico Dom Parsons. Per la Corea è il primo oro nello skeleton.

Ore 5.15 (CET) 🥇 🇮🇹

Sci alpino – Slalom speciale (femminile)

Yongpyong Alpine Centre

A sorpresa, la statunitense Mikaela Shiffrin, grande favorita, si è classificata quinta commettendo un errore durante la prova. La gara è stata vinta dalla svedese Frida Hansdotter. L’argento è andato alla svizzera Wendy Holdener e il bronzo all’austriaca Katharina Gallhuber. Le migliori italiane in gara sono state Chiara Costazza, nona, e Irene Curtoni, decima. Manuela Molegg si è piazzata al 23esimo posto mentre Marta Bassino non ha concluso la prova.

Ore 4.56 (CET) 🥇 🇮🇹

Snowboard – Snowboard cross (femminile)

Phoenix Park

Moioli, grande favorita già in partenza, ha concluso la gara per prima dopo aver staccato le avversarie negli ultimi metri del tracciato (lo snowboard cross è una gara su percorso in cui tutte le atlete partono insieme): l’argento è andato alla francese Julia Pereira Mabileau, il bronzo alla ceca Eva Samkova. L’oro vinto da Moioli è la sesta medaglia italiana ai Giochi coreani, la seconda d’oro dopo quella di Arianna Fontana nello short track.

Ore 7.00 🥇🇮🇹

Sci di fondo – 15 chilometri (maschile)

Alpensia Cross Country Centre

La gara si è conclusa poco dopo le 8 di mattina ed è stata vinta dallo svizzero Dario Cologna, uno dei più grandi fondisti in attività. Con l’oro vinto oggi, Cologna ha ottenuto il suo terzo oro olimpico nella 15 chilometri in tre diverse edizioni dei Giochi. La medaglia di argento è andata al norvegese Simen Hegstad Krueger, il bronzo al russo Denis Spitsov.

Ore 12.00 🥇

Pattinaggio di velocità – 5.000 metri (femminile)

Gangneung Oval

Nei 5.000 metri non ci sarà nessuna atleta italiana. Le favorite sono la ceca Martina Sabilkova e la tedesca Claudia Pechstein, detentrici dei record mondiali e olimpici della disciplina.

Ore 12.52 🥇

Sci acrobatico – Salti (femminile)

Phoenix Park

Le prima batteria inizierà a mezzogiorno. Ne seguirà un’altra e poi ci sarà la finale. Anche qui non sarà impegnata nessuna atleta italiana.