Cos’è successo venerdì alle Olimpiadi, in foto

La decima giornata di gare alle Olimpiadi di Pyeongchang è iniziata nella notte italiana e si è conclusa come al solito nel primo pomeriggio. Sono state assegnate sette medaglie d’oro – gran parte delle quali nella notte e nelle prime ore della mattina – andate a sette atleti di sette nazionalità diverse: Austria, Svezia, Svizzera, Bielorussia, Corea del Sud, Paesi Bassi e Italia, che ha ottenuto il suo primo oro nello snowboard cross con la 22enne lombarda Michela Moioli. Fra le vittorie più significative va segnalato l’oro dello svizzero Dario Cologna (che ha entrambi i genitori italiani) nella 15 chilometri di sci di fondo: con la vittoria di oggi, Cologna ha ottenuto il suo terzo oro olimpico nella 15 chilometri in tre diverse edizioni dei Giochi (in tecnica libera a Vancouver 2010, in tecnica classica a Sochi 2014), confermandosi come uno dei fondisti più forti degli ultimi anni.

Nella notte, la fortissima sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin – atleta di punta della delegazione americana – ha sbagliato lo slalom speciale perdendo una medaglia che tutti davano per certa: non è nemmeno salita sul podio, perché è arrivata quarta. Nell’altra gara di sci alpino disputata oggi, il supergigante maschile, l’austriaco Matthias Mayer ha vinto la medaglia d’oro. Per l’italiano Peter Fill se ne è andata anche l’ultima possibilità di ottenere un piazzamento sul podio, mentre per Dominik Paris l’ultima occasione sarà lo slalom gigante di domenica.