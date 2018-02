Un uomo italiano di 59 anni – Fiorenzo Romagnoli – è morto oggi a causa di un’esplosione nella cantina del palazzo dove viveva a Bologna, in via Pietro Canonici. L’esplosione è avvenuta poco dopo le 13 e non se ne conoscono ancora con precisione le cause: Romagnoli era tuttavia un collezionista di armi e sembra che stesse armeggiando con alcune di esse quando c’è stata l’esplosione.