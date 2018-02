Celebripost

Possiamo dividere in due gruppi quelli che valeva la pena fotografare questa settimana: chi era alla settimana della moda di New York e chi era alla prima di Isle of Dogs alla Berlinale. Tra i primi ci sono Zendaya, Margot Robbie e Hilary Swank. Tra i secondi invece Bill Murray, Helen Mirren, Greta Gerwig, Wes Anderson e Tilda Swinton.

In mezzo trovate: gli Obama per i loro ritratti ufficiali, Natalie Portman alla prima di Annihilation e Jennifer Lawrence a quella di Red Sparrow. Sentiamo di dover prendere le difese di Boris Johnson: nessuno dovrebbe essere fotografato la mattina mentre corre. Questa maglietta invece no, è indifendibile.