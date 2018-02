Il simulatore dell’INPS per chi vuole chiedere l’anticipo pensionistico (APE)

L’INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ha messo a disposizione sul proprio sito un simulatore per chi vuole chiedere l’anticipo pensionistico (APE). L’APE consiste nella possibilità che hanno alcune categorie di lavoratori di anticipare la data del proprio pensionamento grazie a un prestito che copre i contributi ancora da versare. Il prestito viene restituito dai lavoratori in 20 anni attraverso delle trattenute dalla pensione mensile, quando maturano i termini per riceverla. L’APE esiste in via sperimentale dal maggio scorso e si potrà fare richiesta per ottenere il pensionamento anticipato fino al 31 dicembre 2019. Il simulatore dell’INPS permette di calcolare – in base alle diverse circostanze di ogni lavoratore – l’importo del prestito e quello della rata per il suo rimborso.

Il simulatore dell’INPS per il pensionamento anticipato lo trovate qui. Nella stessa pagina sono presenti tutte le istruzioni per usarlo.

Può fare richiesta per avere l’anticipo pensionistico chi abbia almeno 63 anni. Per chiedere l’APE è inoltre necessario aver versato almeno 20 anni di contributi pensionistici, avere una pensione mensile stimata non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (che è di circa 450 euro al mese) e avere una pensione mensile stimata – al netto della rata per la restituzione dell’APE – pari o superiore a 1,4 volte l’importo minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria (cioè almeno di 700 euro al mese). Se si richiede il pensionamento anticipato, inoltre, non si potrà ricevere una pensione superiore ai 1.500 euro al mese, anche se se ne avesse diritto, per il periodo coperto dal prestito.