Cosa c’è stasera in tv

Stasera continuerà l’undicesima stagione di Don Matteo con due nuove puntate, mentre la Lazio affronterà in trasferta i rumeni dell’FCSB nella partita di andata degli ottavi di Europa League. Su Iris ci sarà Cate Blanchett che interpreta la regina Elisabetta I d’Inghilterra; su Rai Due Kit Harington che fa il gladiatore ai tempi dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Chi si sentirà nostalgico e non avrà voglia di provare niente di nuovo potrà scegliere tra il programma sugli anni Novanta di Italia Uno o la carrellata dei Festival di Sanremo vintage di Rai Tre. Tranquilli, voi chi non volete uscire dal clima “elezioni politiche”: troverete Matteo Renzi, Virginia Raggi e Pierluigi Bersani da una parte e Emma Bonino da un’altra.

Rai Uno

21:25 – Don Matteo 11

Nono e decimo episodio (La mia giustizia e La notte dell’anima) della nuova stagione di Don Matteo, la serie tv tra commedia e giallo che ha per protagonista Terence Hill. Anche a questo giro la serie sta andando molto bene: la guardano tra i 6 e i 7 milioni di spettatori in Italia, e qualcuno anche all’estero: questo, per esempio, è il doppiatore ungherese di Nino Frassica.

Rai Due

21:20 – Pompei

È un film epico e catastrofico del 2014 ambientato nel 79 d.C., al tempo cioè dell’eruzione del Vesuvio che distrusse la città romana di Pompei. I protagonisti sono un gladiatore, interpretato da Kit Harington, e una nobile, interpretata da Emily Browning.

Rai Tre

21:15 – Grazie dei fiori

È un programma iniziato a gennaio per i nostalgici dei Festival di Sanremo del passato: secondo il sito della Rai, «ripercorre le vicende del Festival di Sanremo tra eventi, protagonisti e chiavi di lettura che ci consentiranno di capire molto di ciò che noi italiani siamo, amiamo e sogniamo». Il nome viene dalla canzone di Nilla Pizzi che vinse la prima edizione di Sanremo, nel 1951.

Rete 4

21:15 – Quinta colonna

Una nuova puntata del talk show condotto da Paolo Del Debbio. Questa sera saranno ospiti Matteo Renzi, Virginia Raggi e Pierluigi Bersani.

Giovedì 15 Febbraio, ore 21.15 @rete4! Non perdete il faccia a faccia tra Del Debbio e @matteorenzi! A seguire saremo su tutti i temi caldi vista elezioni: da tasse e fisco, allo scandalo rimborsi M5S! Con noi a parlarne @virginiaraggi e Pierluigi Bersani (@pbersani) pic.twitter.com/N3jxb4RB4K — Quinta Colonna (@QuintaColonnaTv) February 14, 2018

Canale 5

21:11 – Io vi troverò

È un thriller del 2008 diretto da Pierre Morel e interpretato da Liam Neeson, a cui ha partecipato anche Luc Besson nel ruolo di sceneggiatore e produttore. Racconta la storia di Bryan, ex agente dei servizi segreti americani, che cerca di trovare e salvare la figlia Kim rapita da una pericolosa banda specializzata nella tratta delle donne. Del film sono stati fatti anche due sequel: Taken – La vendetta, uscito nel 2012, e Taken 3 – L’ora della verità, uscito nel 2015.

Italia Uno

21:25 – 90 Special

Una nuova puntata del programma condotto da Nicola Savino sulla cultura degli anni Novanta. Questa sera sarà ospite la Gialappa’s Band.

Ci basta sentirli commentare per rimanere incollati alla tv… hanno fatto le pulci alle prime tv private e a tutti i reality più famosi, rendendoli ancora più divertenti. Questa sera chi non guarda #90Special è un burfaldino: avremo la @GialappasB! pic.twitter.com/jnh8FrxNkX — 90Special (@90SpecialIT) February 15, 2018

La 7

21:10 – Piazzapulita

Il programma di approfondimenti e inchieste condotto da Corrado Formigli. Sarà ospite Emma Bonino, alla guida di +Europa, partito che sarà alleato del PD alle prossime politiche e che è espressione soprattutto dei Radicali Italiani.

TV8

21:00 – FCSB-Lazio

La gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra la squadra allenata da Simone Inzaghi e l’FCSB, il nuovo nome dato alla vecchia Steaua Bucarest.

Qualche altro scatto del walk around dei biancocelesti: tra meno di 2️⃣4️⃣ ore sarà #FCSBLazio ⏳ pic.twitter.com/IgTo4n2TJF — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 14, 2018

Rai Quattro

21:07 – Sleuth – Gli insospettabili

È un film inglese del 2007 ambientato tutto nella stessa casa, e in cui gli unici attori sono Michael Caine e Jude Law. È tratto da un testo teatrale, così come il film omonimo del 1972 di cui è il remake. Il personaggio di Jude Law è un attore, e ha una relazione con una donna sposata con il personaggio di Michael Caine, che è uno scrittore. I due si incontrano a casa di Caine, e l’intento di Law è chiedere il divorzio per conto dell’amante.

Rai Movie

21:20 – I segreti di Osage County

Film statunitense del 2013 con Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor e Benedict Cumberbatch. Il marito di una donna malata di tumore scompare misteriosamente. Una delle figlie della coppia convoca una riunione di famiglia (sorelle, zii, cognati, nipoti) nella casa dei genitori, per organizzare le ricerche del padre e per decidere chi debba rimanere a badare alla madre. Nel periodo di convivenza che segue, riemergono le vecchie questioni rimaste in sospeso tra i personaggi.

Iris

21:05 – Elizabeth

Film storico del 1998 con Cate Blanchett nei panni di Elisabetta I d’Inghilterra. Ha ricevuto 7 nomination agli Oscar del 1999, vincendo il premio per il miglior trucco. Nel 2007 è uscito il seguito, Elizabeth: The Golden Age, in cui recita parte dello stesso cast.

Sky

Sky Cinema Comedy

21:00 – A cena con un cretino

Sky Cinema Passion

21:00 – Amelia

Sky Cinema Cult

21:00 – Confessioni di una mente pericolosa