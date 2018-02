Nicola Tumolero ha vinto la medaglia di bronzo nei 10.000 metri del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Pyeongchang

Nicola Tumolero ha vinto la medaglia di bronzo nei 10.000 metri del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Tumolero, che non era tra i favoriti per il podio, ha impiegato 12 minuti, 54 secondi e 32 centesimi, arrivando dietro all’olandese Jorrit Bergsma, secondo, e al canadese Ted-Jan Bloemen, che ha vinto l’oro con un tempo di 12 minuti, 39 secondi e 77 centesimi. L’olandese Sven Kramer, che aveva vinto l’oro nei 5.000 metri ed era il grande favorito, è arrivato soltanto sesto. Davide Ghiotto, l’altro italiano in gara, è arrivato 12esimo. È la quinta medaglia italiana a PyeongChang 2018, la terza di bronzo.