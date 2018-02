Napoli-Lipsia di Europa League in streaming e in diretta TV

L’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Napoli e RasenBallsport Lipsia si giocherà stasera a partire dalle 21.05 allo stadio San Paolo di Napoli.

Questa sera il Napoli farà il suo esordio in Europa League dopo essere stato “retrocesso” dai gironi di Champions League, conclusi al terzo posto dietro Manchester City e Shakhtar Donetsk. In campionato, la squadra di Maurizio Sarri è ancora in piena corsa per la vittoria dello Scudetto: è prima in classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus. Per questo motivo, e per la rosa non ampia a sufficienza per mantenere i ritmi così alti in due diverse competizioni, stasera Sarri manderà in campo molte riserve e non ha nascosto il fatto che il campionato sia la vera priorità per la stagione in corso. Il Lipsia, oltre a essere una delle squadre di Red Bull, è da un anno e mezzo la seconda del campionato tedesco ed è alla sua prima partecipazione alle coppe europee.

Come il Napoli, il Lipsia è stato “retrocesso” dalla Champions League dopo aver concluso al terzo posto il girone dietro a Besiktas e Porto. Viene da due vittorie consecutive in campionato e l’unico suo giocatore indisponibile stasera è il centrocampista austriaco Stefan Ilsanker. Il Napoli invece sarà senza Zinedine Machach e Dries Mertens.

Le probabili formazioni di Napoli-Lipsia:

Napoli (4-3-3) Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Hysaj; Rog, Diawara, Zielinski; Ounas, Callejon, Insigne

Lipsia (4-4-2) Gulacsi; Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Kampl, Demme, Keita; Poulsen, Werner

Dove vedere Napoli-Lipsia in streaming e in diretta tv:

Napoli-Lipsia verrà trasmessa da Sky a partire dalle 21 sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1. Sarà visibile anche in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A all’Europa League.