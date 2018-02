Il Napoli e la Lazio hanno perso nei 16esimi di finale di Europa League

Il Napoli e la Lazio hanno perso nelle partite di andata dei 16esimi di finale di Europa League. Il Napoli ha perso 3-1 in casa contro la squadra tedesca RasenBallsport Lipsia: dopo essere andato in vantaggio con Ounas all’inizio del secondo tempo è stato rimontato dai gol di Bruma e Werner, che ha segnato una doppietta. La Lazio ha perso in trasferta contro l’FCSB (l’ex Steaua Bucarest) per 1-0 per via di un gol di Gnohere al 29esimo del primo tempo. Le partite di ritorno si giocheranno tra una settimana e per il Napoli sarà particolarmente difficile rimontare dopo aver subito 3 gol in casa.