Il Milan ha vinto 3-0 contro il Ludogorets in Europa League, mentre l’Atalanta ha perso 3-2 contro il Borussia Dortmund

Il Milan ha vinto 3-0 contro la squadra bulgara del Ludogorets nella partita di andata dei 16esimi di finale di Europa League, giocata questa sera in Bulgaria. L’Atalanta ha invece perso 3-2 contro i tedeschi del Borussia Dortmund, in trasferta. I gol per il Milan sono stati segnati da Borini, Rodriguez e Cutrone, mentre per l’Atalanta ha segnato una doppietta Ilicic. Le partite di ritorno si giocheranno tra una settimana, il 22 febbraio. Il Milan avrà una partita piuttosto facile, grazie ai tre gol segnati questa sera, l’Atalanta dovrà faticare maggiormente: sarà costretta a vincere contro una delle squadre più forti del campionato di calcio tedesco.