Borussia Dortmund-Atalanta di Europa League in diretta TV e in streaming

L’andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Borussia Dortmund e Atalanta si giocherà stasera a partire dalle 19 al Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania.

Per l’Atalanta è una delle partite più prestigiose mai disputate nella sua storia. Non ci arriva a caso: è il riconoscimento del grande lavoro che la società e lo staff tecnico dell’allenatore Gian Piero Gasperini stanno facendo da due anni a questa parte, e che l’anno scorso ha portato la squadra al quarto posto in Serie A e alla sua prima partecipazione all’Europa League. Ma le ambizioni del club non sono calate: punta sia ad andare avanti il più possibile in Europa League che a qualificarsi di nuovo alle coppe europee attraverso il campionato. La squadra che l’Atalanta affronterà stasera, il Borussia Dortmund, nonostante stia passando una fase di transizione, è comunque una delle più forti in Germania, e viene dai gironi di Champions League.

Il Borussia Dortmund non vince in coppa da otto partite e nei gironi di Champions League ha ottenuto solamente due punti. Lo scorso dicembre ha esonerato l’allenatore olandese Peter Bosz e al suo posto ha assunto l’austriaco Peter Stöger. Nel mercato invernale ha venduto il suo giocatore più forte, l’attaccante Pierre-Emerick Aubameyang, e lo ha rimpiazzato acquistando dal Chelsea l’attaccante belga Michy Batshuayi. L’Atalanta, invece, si presenta con la sua rosa al completo e come una delle quattro squadre ancora imbattute in Europa League.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Atalanta:

Borussia Dortmund (4-2-3-1) Burki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Weigl, Dahoud; Pulisic, Reus, Schurrle; Batshuayi

Atalanta (3-4-1-2) Berisha; Palomino, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Spinazzola; Cristante; Cornelius, Gomez

Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta in streaming e in diretta tv:

Borussia Dortmund-Atalanta verrà trasmessa da Sky a partire dalle 19 sui canali Sky Sport 3 e Sky Calcio 2. Sarà visibile anche in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A all’Europa League.