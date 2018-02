È morto il produttore televisivo Bibi Ballandi

Bibi Ballandi, produttore televisivo considerato tra i più importanti in Italia, è morto oggi all’età di 71 anni. Ballandi era stato malato di tumore dal 2005 al 2011, quando aveva detto di essere guarito. Era conosciuto per aver lavorato in alcune delle produzioni di intrattenimento e varietà più note e importanti della Rai tra gli anni Novanta e i Duemila: oltre ai programmi Ballando con le stelle e Ti Lascio una Canzone, Bibi Ballandi ha collaborato alla realizzazione degli spettacoli di Fiorello, Gianni Morandi, Adriano Celentano e Giorgio Panariello.

Questa sera#ilrosariodellasera su @radiodeejay non andrà in onda.Neanche domani.

BiBi Ballandi è volato in cielo. Profondo dolore. — Rosario Fiorello (@Fiorello) February 15, 2018

Bibi Ballandi era nato a Bologna il 26 giugno 1946. Negli anni Sessanta e Settanta lavorò come produttore e manager per alcuni dei più importanti cantanti italiani, da Al Bano a Orietta Berti a Mina, e organizzò il tour di Lucio Dalla con Francesco De Gregori e il primo di Fabrizio De André dopo il rapimento avvenuto in Sardegna.

Iniziò a collaborare con la RAI nel 1979, e con la sua società di produzione Ballandi Multimedia si specializzò negli anni Novanta nella produzione dei varietà di comici e cantanti, soprattutto quelli del sabato sera, diventando il più importante produttore italiano di intrattenimento. Tra le molte cose fatte nella sua carriera, Ballandi era stato tra i fondatori della discoteca di Rimini Bandiera Gialla, tra le più celebri d’italia negli anni Ottanta.

Ciao bibi non dimentichero’ il tuo buonumore,la tua emilianita’i tuoi saggi proverbi e parole.e i nostri successi con i bambini di tluc, tanti anni https://t.co/eIA7LBZfoQ che mi guarderai da lassu’mangiando un piatto di tortellini della Lella❤️ — Antonella Clerici (@antoclerici) February 15, 2018

