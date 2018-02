C’è stata una sparatoria fuori dall’edificio della NSA in Maryland: c’è un ferito e una persona arrestata

Mercoledì mattina c’è stata una sparatoria fuori dal quartier generale della National Security Agency (l’agenzia di sicurezza nazionale statunitense) a Fort Meade, in Maryland: l’autista di un fuoristrada nero è stato arrestato, e c’è un ferito. Non è chiaro però cosa sia successo: in passato è capitato che le guardie armate del campus sparassero a degli automobilisti che per sbaglio erano entrati nel perimetro dell’edificio e che non avevano seguito le istruzioni. Le immagini diffuse mostrano il fuoristrada contro degli spartitraffico, diversi fori nel parabrezza, l’airbag esploso e del sangue per terra. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato informato dell’accaduto.