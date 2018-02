Dove vedere Real Madrid-PSG, ottavi di finale di Champions League, in diretta TV e in streaming

L’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Paris Saint-Germain si giocherà stasera a partire dalle 20.45 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Real Madrid e PSG sono fra le squadre più ricche e ambiziose al mondo, salvo provenire da storie diverse. Il Real Madrid è stata la squadra più vincente del Novecento e continua ad esserlo anche oggi: l’anno scorso è stata la prima squadra a vincere due volte di fila la Champions League, e ne aveva vinta una anche tre anni prima. Il Paris Saint-Germain invece, dopo quarant’anni di risultati modesti per essere il club di Parigi (ma è una storia complicata), nelle ultime sei stagioni è diventata una delle squadre più note e vincenti d’Europa. Ma non ha mai vinto una Champions League, perché fin qui ha dimostrato di non essere ancora così forte.

Quest’anno i loro obiettivi sono gli stessi, tentare di vincere tutto. Ma il Real Madrid, dopo quattro stagioni memorabili, ora è in difficoltà; il PSG invece ha reso chiare le sue intenzioni quest’estate, quando ha comprato Neymar, il più forte calciatore brasiliano in attività, pagandolo al Barcellona 222 milioni di euro.

Le probabili formazioni di Real Madrid-PSG:

Real Madrid (4-3-3) Navas; Nacho, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modrić; Bale, Ronaldo, Benzema

PSG (4-3-3) Areola; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Berchiche; Verratti, Diarra, Rabiot; Mbappé, Cavani, Neymar

Dove vedere Real Madrid-PSG in streaming e in diretta tv:

Real Madrid-PSG verrà trasmessa da Canale 5 a partire dalle 20.40 e sarà visibile anche in streaming dal sito del canale, raggiungibile da qui. Verrà trasmessa inoltre da Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD (in streaming con Premium Play). Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.