Le previsioni meteo di domani, giovedì 15 febbraio

Le previsioni meteo per domani, giovedì 15 febbraio, parlano di cielo coperto in tutto il Nord Italia, soprattutto su Lombardia, Piemonte e Liguria. In Valle d’Aosta dovrebbe nevicare, ma nelle altre regioni non sono previste precipitazioni. Anche al Centro ci sarà qualche nuvola, ma solo dal pomeriggio: il cielo resterà sereno della mattina si coprirà nella seconda parte della giornata sulle regioni adriatiche; in Abruzzo potrebbe piovere. Al Sud il tempo sarà migliore più o meno ovunque: le eccezioni sono la Puglia, dove ci saranno nubi in mattinata, e la Sicilia, dove potranno esserci temporali nelle stesse ore.

Continuerà comunque a fare freddo in gran parte dell’Italia, e addirittura le temperature scenderanno nella Pianura Padana: se quindi rimarrete in casa a festeggiare San Valentino, questi venti film possono fare al caso vostro. Se invece lo detestate e non lo festeggerete, da soli o in compagnia, qui ci sono un bel po’ di libri in sconto, di quelli che vi possono tenere impegnati tutta una notte.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it