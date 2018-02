C’è stato un incendio in un palazzo di Quarto Oggiaro, a Milano: un ragazzo è in gravi condizioni

C’è stato un incendio in un palazzo di 13 piani in via Cogne a Quarto Oggiaro, un quartiere di Milano. Un ragazzo di 13 anni è rimasto intossicato ed è in condizioni gravi. Il Corriere della Sera ha scritto che «altre tre persone intossicate sono state portate in ospedale in codice giallo, 10 persone in codice verde e 27 sono state soccorse sul posto». L’incendio è iniziato poco dopo le 12 in un appartamento al decimo piano: le cause dell’incendio non sono note.

Aggiornamento su incendio a Milano, Quarto Oggiaro. Un ferito grave e sette persone intossicate. Un bimbo di dieci anni sarebbe in condizioni gravissime → https://t.co/NAwSDySxiC pic.twitter.com/gKlOo2EdRL — Rainews (@RaiNews) February 14, 2018