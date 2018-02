Cosa sappiamo per ora della sparatoria in Florida

Almeno 17 persone sono morte a causa di una sparatoria nella scuola superiore Marjory Stoneman Douglas a Parkland, in Florida, a circa 80 chilometri a nord di Miami, avvenuta verso le 14:30 locali (le 20:30 in Italia). La polizia è intervenuta subito sul posto e nelle ore seguenti lo sceriffo della contea di Boward ha spiegato che l’autore dell’attacco è stato arrestato e che ha 19 anni: si chiama Nicholas Cruz ed era stato espulso dalla scuola per motivi disciplinari. In precedenza Associated Press, citando un agente anonimo dell’FBI, aveva diffuso il nome dell’autore della sparatoria.

Giornalisti arrivati sul posto hanno raccontato di aver visto poliziotti armati entrare nell’edificio e studenti scappare fuori.

I numerosi video trasmessi dalle tv locali mostrano i soccorritori e i genitori sul posto, una persona ferita portata in carrozzina su un’ambulanza, e studenti che continuano a scappare e a uscire fuori dalla scuola con le mani alzate, per mostrare di non avere armi.

