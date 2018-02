Dove guardare Juventus-Tottenham in diretta tv o in streaming

Juventus-Tottenham è una delle quattro partite di andata degli ottavi di Champions League in programma tra stasera e domani: si giocherà alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. La gara sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych, e il ritorno in Inghilterra è previsto per mercoledì 7 marzo. L’unico precedente tra le due squadre – che non si sono mai incontrate in gare ufficiali – è un’amichevole estiva del 2017: il Tottenham vinse per 2 a 0 sulla Juventus a Wembley.

Per la Juventus è un periodo positivo: nonostante venerdì contro la Fiorentina non abbia giocato una partita brillante, è riuscita a vincere 2 a 0 in trasferta la sua ottava partita consecutiva in campionato, e nella gara precedente aveva battuto il Sassuolo in casa con un netto 7 a 0. La Juventus ha però un grosso problema di infortuni: contro il Tottenham non ci saranno Juan Cuadrado, Blaise Matuidi, Paulo Dybala, Andrea Barzagli e Stephan Lichtsteiner. L’allenatore Massimiliano Allegri sarà costretto a schierare alcune riserve e a cambiare modulo: la Juventus giocherà con il 4-3-3 al posto del tradizionale 4-2-1-3.

Il Tottenham nell’ultima partita di Premier League ha battuto per 1 a 0 l’Arsenal. È quinto in classifica con 52 punti, 20 in meno del Manchester City capolista. A differenza di Allegri, però, l’allenatore Mauricio Pochettino non ha infortuni significativi e potrà schierare la formazione titolare, compreso l’attaccante Harry Kane, che sta segnando con un ritmo impressionante ed è attualmente probabilmente il miglior centravanti europeo. Ma nella formazione del Tottenham ci sono anche altri giocatori forti e pericolosi, in particolare i centrocampisti Delle Alli e Christian Eriksen.

La Juventus è comunque favorita per il passaggio del turno, perché è sulla carta una squadra più solida e organizzata e con molta più esperienza in Europa. Ma sarà importante vincere stasera, possibilmente senza subire gol: non una cosa impossibile, visto che nelle ultime 16 partite ha subito un solo gol. Un’altra statistica incoraggiante per la Juventus: non ha mai perso in Europa nelle ultime 26 partite giocate in casa, mentre il Tottenham ha vinto solo una volta nelle passate quattordici partite giocate in trasferta.

Le probabili formazioni di Juventus-Tottenham

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Pjanic; Mandzukic, Douglas Costa, Higuain.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Trippier, Sánchez, Vertonghen; Alli, Dembélé, Dier, Davies; Eriksen, Son; Kane.

Come vedere Juventus-Tottenham, in tv o in streaming:

Juventus-Tottenham sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Mediaset Premium sui canali Premium Sport e Premium Sport HD o in streaming da pc, tablet e smartphone con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in diretta spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.