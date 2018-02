Arianna Fontana ha vinto la medaglia d’oro a Pyeongchang

La pattinatrice italiana Arianna Fontana ha vinto la medaglia d’oro nella disciplina dello short track 500 metri alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018. La vittoria di Fontana, arrivata dopo una gara condotta sempre in testa, non è stata certa da subito: ha infatti tagliato il traguardo praticamente insieme alla sucoreana Choi Minjeong, ma ci ha messo 27 millesimi di secondo in meno. Choi è stata comunque poi squalificata, e la seconda classificata è stata l’olandese Yara Van Kerkhof, che ci ha messo 43,256 secondi. Terza è arrivata la canadese Kim Boutin con 43,881 secondi. È la prima medaglia d’oro dell’Italia alle Olimpiadi di Pyeongchang, la seconda dopo quella di bronzo vinta nel biathlon da Dominik Windisch.

Arianna 6 unica! La Fontana regala all’#ItaliaTeam l’oro tanto atteso. Trionfa nei 500 metri e conquista la sua sesta medaglia a cinque cerchi, la seconda per gli azzurri a #PyeongChang2018! #shorttrackskating #Olympics #Gold pic.twitter.com/G0i6U1y4To — CONI (@Coninews) February 13, 2018

Martina Valcepina, l’altra atleta italiana che concorreva nello short track 500m, era stata eliminata in semifinale. Fontana era invece da subito una delle favorite per la vittoria: ha 27 anni, è originaria di Sondrio ed è una delle pattinatrici più forti al mondo nella disciplina dello short track. Nella sua carriera ha vinto decine di medaglie, fra cui quattro bronzi e un argento (a Sochi nel 2014) nelle tre Olimpiadi invernali a cui ha partecipato finora. A Torino 2006 divenne l’atleta italiana più giovane a salire sul podio nei Giochi invernali ad appena 15 anni e 314 giorni. A Pyeongchang la vedremo anche nei 1.000 e 1.500 metri, ed è stata portabandiera della squadra italiana durante la cerimonia di apertura.