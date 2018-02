Cosa c’è stasera in tv

Agli orfani di Sanremo, Rai Uno questa sera offre un nuovo episodio del Commissario Montalbano: e un secondo nuovo episodio andrà in onda tra sette giorni. Per il resto i canali principali non offrono moltissimo: forse si aspettano che questa sera, per fare pausa, leggeremo tutti un libro. C’è un film con Bud Spencer e Jerry Calà – QUEL film con Bud Spencer e Jerry Calà – e c’è un film con Channing Tatum che interpreta un centurione romano e c’è una puntata di una longeva soap opera spagnola. Su La7 c’è un film sugli ultimi giorni di vita di Mussolini, mentre su TV8 ci sarà La vita di Adele, un film vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes del 2013, ma che in tv si è già visto diverse volte. La cosa migliore della serata la trovate probabilmente su Rai Quattro, dove verrà trasmesso – anche qui, non per la prima volta – Moon: un bel film di fantascienza che se non avete visto è il caso di vedere.



Rai Uno

21.25 – Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi: primo di due nuovi episodi della serie tv tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, il secondo andrà in onda lunedì prossimo. Il personaggio principale è come sempre interpretato da Luca Zingaretti e con lui nel cast di queste puntate ci sono anche Fabrizio Bentivoglio, Serena Iansiti, Stella Egitto e Fabrizio Ferracane.

"Ha una cicatrice a forma di 'zeta' sulla scapola sinistra"

Rai Due

21.20 – Voyager Collection: un “best of” della famosa trasmissione condotta da Roberto Giacobbo. Questa sera si parlerà della Mole di Torino.

Rai Tre

21.15 – The Eagle: film del 2011 sulla storia – inventata – del centurione romano Marco Aquila (Channing Tatum) che nel 120 d.c guida una missione in Scozia alla ricerca della Nona Legione, scomparsa 15 anni prima.

Rete 4

21.15 – Bomber: film del 1982 con Bud Spencer e Jerry Calà: Bud Spencer interpreta un ex pugile che viene convinto ad allenare un giovane e promettente pugile per l’incontro con Rosco Dunn, un losco soldato americano di stanza in Italia.

Canale 5

21.13 – Il segreto XXV: quinto episodio della famosa soap opera spagnola, famosa almeno per quelli che la guardano, perché tutti gli altri non hanno davvero idea di cosa sia. Noi compresi.

Italia Uno

21.20 – I mercenari 3: è il terzo film della saga creata da Sylvester Stallone su un gruppo di mercenari, molti dei quali piuttosto in là con gli anni. I film della serie, che hanno ottenuto grande successo, raccolgono alcuni tra i più grandi attori del cinema d’azione (tutti veterani del genere, al punto che qualcuno aveva costruito un’infografica che mostrava quanta gente ogni attore del cast aveva ucciso nei suoi film precedenti). Il cast, oltre a Stallone, comprende Mel Gibson, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes (al primo film dopo i tre anni passati in carcere per evasione fiscale), Dolph Lundgren, Kelsey Grammer, Randy Couture, Terry Crews, Kellan Lutz, Ronda Rousey, Glen Powell, Victor Ortiz.

La 7

21.10 – Mussolini – Ultimo atto: film sugli ultimi giorni di vita di Benito Mussolini, che arriva fino al suo arresto e alla sua esecuzione da parte dei partigiani, mentre cercava di scappare verso la Svizzera.

Tv 8

21.15 – La vita di Adele: film vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes del 2013, ispirato al fumetto Il blu è un colore caldo. Parla della relazione tra due ragazze diverse tra loro per età e attitudini.

Iris

21.00 – Space Cowboys: film del 2000 diretto da Clint Eastwood, con Cling Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e James Garner. Racconta di quattro ex dipendenti della NASA che vengono richiamati in servizio per un’ultima missione che richiede competenze che i loro più giovani colleghi non hanno più.

Rai Quattro

21.03 – Moon: apprezzato film di fantascienza del 2009, diretto da Duncan Jones (figlio di David Bowie) e interpretato da Sam Rockwell (che potreste aver visto recentemente in Tre manifesti a Ebbing, Missouri). Racconta di una strana missione sulla Luna per recuperare un prezioso materiale necessario a produrre energia sulla Terra.

Rai Movie

21.10 – Tempo di terrore: western del 1967 diretto da Burt Kennedy, con Henry Fonda. Racconta la storia di un piccolo paese del Dakota e dei pochi abitanti che decidono di rimanere a vivere dopo che viene quasi del tutto distrutto da un misterioso bandito.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Autobahn – Fuori controllo

Sky Cinema Hits

21.15 – Suffragette

Sky Cinema Max

21.00 – Il collezionista di ossa

Sky Cinema Cult

21.00 – Il Grinta

