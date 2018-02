Ci sono gli sconti sui tascabili Einaudi

Fino al 1o marzo i libri tascabili della casa editrice Einaudi sono scontati del 25 per cento in tutte le librerie e nei negozi online. Ogni anno le case editrici possono fare una campagna di sconti fino al 25 per cento per un mese – eccetto dicembre, che è il mese in cui si vedono più libri per via dei regali di Natale – in base alla legge Levi sui libri del 2011. Adelphi ha fatto una campagna sconti fino a qualche giorno fa, ora è il turno di Einaudi (e Bompiani): hanno scelto i primi mesi dell’anno perché è uno di quei periodi in cui normalmente si vendono meno libri e che grazie agli sconti diventa uno dei periodi migliori per i lettori per recuperare letture rimandate.

Abbiamo messo insieme una selezione dei tascabili Einaudi in sconto (l’intero catalogo è vastissimo): alcuni sono classici o quasi classici di quelli che si fa finta di aver letto, altri sono libri di grande successo degli ultimi anni, che magari qualcuno si è perso.

L’autobiografia del tennista Andre Agassi

Cioè l’autobiografia di Andre Agassi “scritta” dal giornalista premio Pulitzer J. R. Moehringer, Open. Uscita nel 2009 negli Stati Uniti e nel 2011 in Italia è stato un caso editoriale in tutto il mondo. Qui potete leggere un estratto dalle prime pagine, tra cui la frase: «Gioco a tennis per vivere, anche se odio il tennis, lo odio di una passione oscura e segreta, l’ho sempre odiato». Scontato costa 10,88 euro invece che 14,50.

(Amazon – Ibs)



I romanzi di Kazuo Ishiguro

Cioè l’ultimo premio Nobel per la letteratura. Ishiguro è giapponese di origine ma fin dall’infanzia vive nel Regno Unito, di cui ha la cittadinanza, e scrive in inglese. Ha scritto sette romanzi e una raccolta di racconti, tutti pubblicati in italiano da Einaudi. I più famosi sono Quel che resta del giorno (9 euro invece che 12) e Non lasciarmi (9,75 euro invece che 13) da cui sono stati tratti film omonimi. Attenzione: non sono letture allegre.

(Amazon – Ibs)



L’arte della gioia di Goliarda Sapienza

Un romanzo da recuperare, se non lo avevate scoperto quando era stato ripubblicato nel 2008 dopo che l’edizione francese del 2005 aveva avuto molto successo di pubblico. Goliarda Sapienza (era il suo vero nome) morì prima che fosse pubblicato per la prima volta, nel 1998, a spese di suo marito: la storia editoriale di questo romanzo è insomma uno di quei casi di libri in una qualche misura “persi” e poi “riscoperti”. Ambientato nel corso del Novecento, racconta dall’infanzia alla vecchiaia la vita di una donna siciliana di nome Modesta ma dalla storia per nulla modesta: ci sono omicidi, molte relazioni extraconiugali, anche omosessuali, figli biologici e adottati, comunismo e fascismo. La trama è complessa e molto coinvolgente. Con lo sconto il libro in edizione tascabile costa 11,25 euro invece di 15.

(Amazon – Ibs)



Un libro sulle mestruazioni

Tra gli ultimi tascabili che Einaudi ha pubblicato c’è Questo è il mio sangue di Élise Thiébaut, un saggio divulgativo sulle mestruazioni e sul tabù che le circonda. È spesso divertente e può essere utile a chi ha una figlia di 11-12 anni per dare risposte ad alcune domande. Di solito non capita di trovare le novità in sconto, quindi ve lo segnaliamo: costa 10,50 euro invece di 14.

(Amazon – Ibs)



Il secondo romanzo di Donatella Di Pietrantonio

Cioè della scrittrice che ha vinto l’ultimo premio Campiello con L’arminuta. In edizione tascabile Einaudi ha da poco pubblicato Bella mia, il secondo romanzo di Di Pietrantonio, quello scritto prima di L’arminuta e inizialmente pubblicato da Elliot: la protagonista è una donna senza figli che dopo il terremoto dell’Aquila deve prendersi cura del figlio adolescente della sorella gemella, morta a causa del sisma. Scontato costa 9 euro invece che 12.

(Amazon – Ibs)



I libri di Salinger che non sono Il giovane Holden

Cioè Franny e Zooey, Nove racconti e Alzate l’architrave, carpentieri e Seymour. Introduzione, che molti apprezzano di più del romanzo per cui Salinger è famoso. Sono tutte e tre raccolte di racconti e in ognuna di esse ci sono storie sui membri della famiglia Glass, cioè i fratelli Seymour, Buddy, Walter, Waker, Franny, Zooey e Boo Boo, a cui Salinger inizialmente avrebbe voluto dedicare una trilogia di romanzi. Scontati i tre libri costano 7,50 euro, 9 e 7,13 rispettivamente.

(Amazon – Ibs)



Una trilogia di fantascienza

La trilogia dell’Area X di Jeff VanderMeer, nell’edizione completa tascabile, in questo mese potete acquistarla a 13,50 euro invece che 18. Per chi non sa cos’è: sono tre romanzi di fantascienza, Annientamento, Autorità e Accettazione, il primo dei quali è uno dei libri da cui è tratto un film che uscirà quest’anno, per la precisione su Netflix a marzo e con Natalie Portman nel ruolo della protagonista. L’Area X del titolo è un territorio disabitato dell’America del Nord, isolato rispetto ai posti in cui vivono le persone, e in cui avvengono fatti inspiegabili: le persone che vi si avventurano scompaiono, si suicidano, si ammalano o ne escono traumatizzate e senza poter spiegare ciò che gli è successo.

(Ibs)



Altri premi Nobel

Einaudi è la casa editrice italiana di moltissimi scrittori che hanno vinto il premio Nobel per la letteratura negli ultimi anni: Patrick Modiano, Alice Munro, Mo Yan, Mario Vargas Llosa, Orhan Pamuk, J. M. Coetzee. I romanzi di tutti questi scrittori sono disponibili in edizione tascabile. Se pensate di voler visitare il pezzo del Museo dell’innocenza di Pamuk attualmente in mostra a Milano, il romanzo Il museo dell’innocenza (11,25 euro invece di 15) potrebbe interessarvi. Vi consigliamo anche una delle raccolte di racconti di Alice Munro, Nemico, amico, amante… (9,75 euro invece che 13).

(Amazon – Ibs)



Lacci di Domenico Starnone

Tra gli scrittori italiani contemporanei che vale la pena leggere, Domenico Starnone è tra i primi della lista. I suoi libri sono diventati film, come Denti di Gabriele Salvatores, o hanno vinto lo Strega, come Via Gemito nel 2001. Molti critici letterari sono convinti che sia lui – o la moglie Anita Raja – a nascondersi dietro lo pseudonimo di Elena Ferrante. Lacci è perfetto per iniziare, per la brevità (130 pagine) e il tema del racconto: la nascita di un amore, la serenità della vita matrimoniale che va in frantumi, il tradimento, i rancori dell’abbandono, gli alibi e le sofferenze dei figli, la vecchiaia dove si porta il peso di tutto questo. Scontato costa 9 euro invece che 12.

(Amazon – Ibs)



Quello di Murakami che vi manca

Quando si parla con le persone che leggono molto si ha l’impressione che si dividano in due: quelli a cui i romanzi di Haruki Murakami piacciono moltissimo e quelli che non ci trovano nulla di speciale e anzi pensano che siano brutti. Se fate parte della prima categoria o non avete mai letto nulla di Murakami, questi sconti sono una buona occasione per recuperare qualche titolo o scoprire di quale categoria di lettori fate parte. Norwegian wood (10,50 euro invece che 14) è uno dei romanzi più apprezzati di Murakami, ma anche quello meno “murakamiano”; un altro da cui si può partire è Kafka sulla spiaggia (11,25 euro invece che 15).

(Amazon – Ibs)



Un classico con copertina carta da zucchero

Una delle collane di tascabili di Einaudi è ET Biblioteca, i cui volumi si riconoscono per il color carta da zucchero delle copertine, morbide ma rinforzate. È una collana di classici e antologie tematiche di racconti. Alcuni di questi libri sono normalmente molto costosi, per questo gli sconti di questo mese potrebbero essere una buona occasione per acquistarli: per esempio, il volume che comprende tutti i romanzi di Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust si trova a 41,25 euro invece che 55, e il cofanetto con la versione integrale di Le mille e una notte a 37,50 invece che 50.

(Amazon – Ibs)



Una nuova traduzione

Negli ultimi anni tra i suoi tascabili Einaudi ha pubblicato alcune nuove traduzioni di grandi classici della letteratura, come Anna Karenina, Il rosso e il nero e Moby Dick.

(Amazon – Ibs)



I racconti di Raymond Carver

Ogni tanto le case editrici commissionano copertine diverse dal solito per le edizioni tascabili: Einaudi qualche anno fa lo ha fatto con le raccolte di racconti di Raymond Carver, che in questa edizione hanno anche prefazioni di affermati scrittori italiani. Se siete orientati a tenere in considerazione anche le copertine, Vuoi star zitta, per favore, Cattedrale, Di cosa parliamo quando parliamo d’amore, Da dove sto chiamando, Principianti e Se hai bisogno, chiama, possono prestarsi a un acquisto d’insieme.

(Amazon – Ibs)



Americanah di Chimamanda Ngozi Adichie

Tra le giovani (per essere letterate) scrittrici di lingua inglese di cui si è parlato di più negli ultimi anni c’è la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, diventata famosa anche per essere molto brava a spiegare il femminismo. Il suo ultimo romanzo, Americanah, è il primo che non è ambientato solo in Nigeria, ma anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito. È una storia d’amore, ma è anche una storia che può servire a capire come si sentono gli africani che si spostano per andare a vivere nei paesi europei e in America. Scontato costa 11,25 euro invece di 15.

(Amazon – Ibs)



Infinite jest di David Foster Wallace

È uno di quei romanzi di cui si parla tanto, ma la cui lettura viene spesso rimandata per via della lunghezza (ha quasi 1.300 pagine, di cui un centinaio di note) e per il costo: il prezzo di copertina è 19 euro anche se è un’edizione tascabile. Fino al 10 marzo lo trovate a 14,25 euro. Trovare il tempo per leggerlo è un altro discorso.

(Amazon – Ibs)



***

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi per chi fa acquisti. Ma potete anche cercarli su Google.

Leggi anche:

– Come cambia il premio Strega, spiegato

– C’è un pezzo del Museo dell’innocenza di Orhan Pamuk a Milano