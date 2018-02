Foto dal terzo giorno di Olimpiadi invernali

Si è conclusa nel primo pomeriggio italiano la sesta giornata di gare dei Giochi invernali di Pyeongchang. Sono state assegnate sette medaglie d’oro — e altrettante di argento e bronzo — ma nessuna di queste è stata data ad atleti italiani. Sono invece arrivate le medaglie del pattinaggio artistico a squadre: oro al Canada, argento agli atleti russi e bronzo alla squadra statunitense. L’Italia – che in squadra aveva Carolina Kostner – è arrivata quarta. La statunitense Jamie Anderson ha vinto l’oro nello snowboard mentre la tedesca Laura Dahlmeier ha vinto il suo secondo oro nel biathlon femminile (il terzo per la Germania in questa disciplina).

