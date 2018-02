Cosa c’è stasera in TV

Questa sera su Rai 1 ci sarà una puntata speciale di Che tempo che fa con molti ospiti provenienti dal Festival di Sanremo, tra cui uno dei due conduttori, Pierfrancesco Favino. La conduttrice Michelle Hunziker, invece, si vedrà alle Iene con una lunga intervista. Su Rai 3 continuano Le ragazze del ’68 e Amore Criminale mentre Canale 5 trasmetterà il film su Papa Francesco. Tra i film da segnalare c’è Jumper, su TV8.

Rai 1

20.35 – Che tempo che fa: è il talk show condotto da Fabio Fazio — con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto – e stasera saranno ospiti Fabio Quagliarella, Alessandro Preziosi, Francesco Gabbani, Alessandro Costacurta, Alessandro Di Battista e Pierfrancesco Favino.

Rai 2

21.05 – N.C.I.S.: è una serie televisiva americana incentrata sulle attività dell’agenzia della Marina militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la stessa Marina e il corpo dei Marines. Il titolo dell’episodio di stasera è “Due al prezzo di uno”.

21.50 – S.W.A.T: è una serie televisiva remake dell’omonima serie trasmessa dal 1975 al 1976 e del film del 2003 “S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine”. Il titolo dell’episodio di stasera è “Caccia all’uomo”.

Rai 3

20.30 – Le ragazze del ’68: è un programma che racconta la storia di dodici donne che hanno vissuto il ’68 e che a quel tempo avevano più o meno vent’anni.

Questa sera una nuova puntata de #LeRagazzedel68.

Al termine, una sorpresa con tutte le ragazze che abbiamo conosciuto in questi mesi…

Appuntamento alle 20.30 su #Rai3. pic.twitter.com/wiK4O9VcVT — Rai3 (@RaiTre) February 11, 2018

21.30 – Amore criminale: nuova stagione del programma che racconta storie di violenze sulle donne, condotto quest’anno da Veronica Pivetti.

Rete 4

21.15 – John Rambo: è il quarto e ultimo film della serie di Rambo, uscito nel 2008, in cui Rambo, ritiratosi in Thailandia, va in soccorso di un gruppo di missionari protestanti.

Canale 5

21.10 – Chiamatemi Francesco: è il film che racconta la storia di Jorge Mario Bergoglio, diventato Papa Francesco nel marzo 2013. Il film arriva proprio fino al 2013 e inizia nella Buenos Aires degli anni Sessanta, quando Bergoglio decise di entrare a far parte dell’Ordine dei Gesuiti. Bergoglio è interpretato da due diversi attori, entrambi sudamericani: Bergoglio da giovane è l’argentino Rodrigo de la Serna; Bergoglio anziano è invece il cileno Sergio Hernández.

Italia 1

21.20 – Le Iene Show: il programma di Italia 1 ritorna questa sera e fra le altre cose manderà in onda una lunga intervista a Michelle Hunziker, presentatrice dell’ultimo Festival di Sanremo.

Questa sera alle Iene l'intervista alla regina del festival di Sanremo @m_hunziker Siete pronti? Dalle 21:20 su Italia1 😎 pic.twitter.com/tFtLYv8AFP — Le Iene (@redazioneiene) February 11, 2018

La7

20.30 – Non è l’Arena: è il programma di approfondimento televisivo condotto da Massimo Giletti. Gli ospiti più importanti di stasera saranno Catherine Deneuve e Luciano Moggi.

Alle 20:30 seguiteci per una nuova puntata di @nonelarena con Massimo Giletti. Tutti i video, la replica e lo streaming sono su https://t.co/Xn1BgzfuyU #nonelarena #La7 pic.twitter.com/SkWXEl62Me — La7 (@La7tv) February 11, 2018

TV8

21.15 – Jumper: è un film di fantascienza del 2008 diretto da Doug Liman in cui il protagonista è Hayden Christensen. C’è di mezzo il teletrasporto.

Un potere che gli darà tutto ciò che vuole, fino a che… 😨#Jumper arriva questa sera alle 21:15 su TV8 📺 pic.twitter.com/CAhPZk3viF — TV8 (@TV8it) February 11, 2018

Rai 4

21.02 – Inconceivable: è un thriller del 2017 con Nicolas Cage e Faye Dunaway. Il regista è Jonathan Baker.

Iris

20.59 – Il bisbetico domato: “rivisitazione” della commedia La bisbetica domata di William Shakespeare, scritta e diretta da Franco Castellano e Giuseppe Moccia. Ci recitano Adriano Celentano e Ornella Muti.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 — Il permesso

Sky Cinema Hits

21.00 — Attacco al potere

Sky Cinema Passion

21.00 — Lost in Love