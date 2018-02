Roma-Benevento è il posticipo della 24ª giornata di Serie A ed è in programma questa sera alle 20.45. L’incontro si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma e sarà arbitrato da Gianluca Manganiello.

La Roma ha l’opportunità di superare la Lazio in classifica e riportarsi nelle prime quattro posizioni. Viene dalla vittoria contro l’Hellas Verona che ha concluso una striscia di risultati negativi che andava avanti da sei giornate. Per la partita di stasera è nettamente favorita, dato che giocherà contro l’ultima squadra del campionato, il Benevento, che nel mercato invernale ha rivoluzionato la squadra comprando una decina di nuovi giocatori.

Le probabili formazioni di Roma-Benevento

Roma (4-2-3-1) Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Gerson, Strootman; Under, Perotti, El Shaarawy; Dzeko

Benevento (4-3-3) Puggioni; Letizia, Djimsiti, Costa, Venuti; Memushaj, Sandro, Djuricic; Guilherme, Coda, D’Alessandro

Dove vedere Roma-Benevento in streaming e in diretta tv

Roma-Benevento verrà trasmessa da Sky su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.