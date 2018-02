Le previsioni del tempo per lunedì 12 febbraio

Sarà un lunedì caratterizzato dal maltempo diffuso. Nel Centro Italia e nelle regioni padane le piogge inizieranno nelle prime ore del mattino e si intensificheranno nel pomeriggio, mentre al sud il cielo sarà coperto dalla mattina alla sera, con piogge previste in Campania, nella Calabria meridionale e in Sicilia. Nevicherà nell’arco alpino orientale, nell’Appennino emiliano e tra l’Umbria e il Lazio. È previsto inoltre un generale abbassamento delle temperature, in modo particolare nelle aree alpine centro-occidentali, in Pianura Padana, nel Lazio e in Campania.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it