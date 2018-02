Il video del monologo di Pierfrancesco Favino al Festival di Sanremo

Ieri sera, durante l’ultima puntata del 68esimo Festival di Sanremo, l’attore Pierfrancesco Favino ha interpretato un brano dall’opera La notte poco prima della foresta, scritta dal drammaturgo e regista teatrale francese Bernard-Marie Koltès. Il brano è un monologo lungo poco meno di cinque minuti: il personaggio che parla è un uomo straniero che parla delle sue difficoltà di adattamento e dell’accoglienza che gli riservano le altre persone. L’interpretazione di Favino, che aveva già recitato il monologo in alcune serate da solista al teatro Ambra Jovinelli di Roma, è stata a detta di molti uno dei momenti più belli dell’intera serata di Sanremo. Oltre alla bravura di Favino, c’entrano anche alcuni fatti di cronaca dell’ultimo periodo: proprio ieri a Macerata si è tenuta una partecipata manifestazione per protestare contro i movimenti neofascisti e razzisti.

Lo straniero, nel monologo, racconta la sua ricerca di un posto in cui sentirsi finalmente a casa, e dell’impossibilità di raggiungerlo. Spiega di essere stato allontanato da tutti i posti in cui aveva deciso di fermarsi: ogni volta gli è stato detto che non poteva stare lì, e che per lavorare sarebbe dovuto andare da qualche altra parte.

Quando lascio un posto, ho sempre l’impressione che quello sarà casa mia sempre di più di quello in cui vado a stare. Quando ti prendono a calci in culo di nuovo, e tu te ne vai di nuovo, là dove te ne vai sarai sempre più straniero.

L’obiettivo di queste persone, dice il personaggio, è quello di respingerlo tante volte da riuscire a mandarlo in un posto abbastanza lontano, in cui non possa più dare fastidio: il Nicaragua, per esempio, che è descritto nella seconda parte del monologo come un posto ostile e pieno di soldati. «Da tutte le parti è la stessa cosa», dice il personaggio. Su Fanpage è disponibile la trascrizione completa del monologo.

Il monologo di Favino si è concluso quando sono entrati sul palco Fiorella Mannoia e Claudio Baglioni, che hanno cantato “Mio fratello che guardi il mondo” di Ivano Fossati.