Olimpiadi invernali: il programma e le gare di oggi

La quinta giornata di gare delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018 — la seconda dopo la cerimonia inaugurale di venerdì— assegnerà alcune medaglie con cinque diverse finali: la prima sarebbe dovuta essere la discesa libera maschile di sci alpino — uno degli appuntamenti più attesi delle Olimpiadi — ma la prova è stata rinviata a giovedì a causa del vento. Le altre si sono svolte nella notte tra sabato e domenica o sono in programma all’ora di pranzo e nel primo pomeriggio.

A Pyeongchang oggi le temperature sono molto basse: nelle prime ore della mattina c’erano 11 gradi centigradi sotto lo zero (a meno 20 gradi le competizioni vengono sospese), cosa che renderà particolarmente difficile lo svolgimento delle gare all’aperto.

Nelle gare disputate questa notte, la Norvegia ha vinto un oro — un altro — nello sci di fondo mentre gli Stati Uniti ne hanno vinto uno nella disciplina slopestyle di snowboard. Nelle altre finali in programma oggi ci sono alcuni italiani, ma nessuno di loro ha possibilità di arrivare sul podio. Una delle gare più interessanti da seguire sarà quella dello slittino individuale, in programma nel pomeriggio: l’orario di inizio verrà stabilito dopo l’ultima gara eliminatoria (alle 12.00) a cui parteciperanno anche i cugini Dominik e Kevin Fischnaller, che potrebbero piazzarsi nelle prime dieci posizioni. Nel corso della giornata, infine, Carolina Kostner e la coppia formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte si esibiranno nei programmi corti validi per il team event del pattinaggio artistico.

Ore 3.00 (CET)

Sci alpino – Discesa libera (maschile)

Jeongseon Alpine Centre

La prova — una delle più attese di queste Olimpiadi — è stata rinviata a giovedì a causa del forte vento di Pyeongchang, che avrebbero reso impraticabile la discesa.

Ore 3.04

Snowboard – Slopestyle (maschile)

Phoenix Park

La finale dello slopestyle maschile è stata vinta dallo statunitense Redmond Gerard, seguito dai canadesi Max Parrot e Mark McMorris.

Ore 7.15

Sci di fondo – 30 chilometri misti (maschile)

Alpensia Cross Country Center

Nei 30 chilometri misti maschili (15 + 15 di skiathlon) tre atleti norvegesi (Simen Hegstad Krueger, Martin Johnsrud Sundby e Hans Christer Holund) si sono piazzati nelle prime tre posizioni, dando alla Norvegia tre medaglie in un solo gara.

Ore 8.00

Pattinaggio di velocità – 5.000 metri (maschile)

Gangneung Oval

Il favorito era il campione olimpico olandese Sven Kramer, dominatore della specialità negli ultimi anni: lo ha confermato vincendo l’oro con una prova impressionante. Gli italiani Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Nicola Tumolero, che non erano tra i favoriti, hanno terminato la finale in ottava, diciannovesima e ventesima posizione.

Ore 12.15

Biathlon – Sprint 1o chilometri (maschile)

Alpensia Biathlon Centre

Ci gareggiano gli italiani Thomas Borlomini, Lukas Hofer, Dominik Windisch, Giuseppe Montello. Da loro ci si può aspettare qualche buon piazzamento tra i primi venti. La prova potrebbe essere rinviata per il forte vento presente a Pyeongchang da stamattina.

Ore 14.10

Sci acrobatico – Gobbe (femminile)

Phoenix Park

I turni eliminatori inizieranno alle 11, la finale nel primo pomeriggio. Non ci sono italiani in gara.