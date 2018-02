La 68esima edizione del Festival di Sanremo finisce stasera con la quinta serata. La diretta inizierà alle 20.45 su Rai Uno e finirà tra l’una e le due di notte: dipenderà da quanto la faranno lunga. Questa edizione di Sanremo è condotta dall’attore Pierfrancesco Favino, dalla conduttrice Michelle Hunziker e dal cantautore Claudio Baglioni, che ne è anche direttore artistico. Finora il Festival ha ottenuto ottimi ascolti, e rispetto agli anni precedenti ci sono stati molti cantanti italiani (e meno comici e personaggi di altro tipo): si sono esibiti fra gli altri Gianna Nannini, Giorgia, Biagio Antonacci, Gino Paoli e Gianni Morandi, giusto per dirne alcuni. Un’altra particolarità di questo Festival ha riguardato l’assenza di eliminazioni: tutti i 20 artisti in gara si esibiranno anche questa sera.

Ieri sera i 20 artisti della categoria “Campioni” hanno cantato una versione rivisitata della loro canzone con altri artisti. Oggi si esibiranno di nuovo tutti e venti, per l’ultima volta. Ieri invece è stato proclamato il vincitore del concorso Giovani: Ultimo è arrivato primo (ehm) con la canzone “Il ballo delle incertezze”.

Stasera i 20 Campioni saranno votati con un sistema che tiene conto per il 50 per cento del televoto, per il 30 per cento del giudizio della giuria della sala stampa e per il 20 per cento del voto della “giuria di esperti” del Festival (professionisti nello spettacolo, nella musica o nel giornalismo). Nel punteggio finale si terrà conto delle votazioni delle precedenti serate. Secondo i bookmaker, i favoriti sono Ermal Meta e Fabrizio Moro. Ma un anno fa secondo i bookmaker la favorita era Fiorella Mannoia, e invece vinse Francesco Gabbani.

A un certo punto della serata verrà stilata l’ultima classifica parziale e saranno assegnati diversi premi (tra cui quello della critica, intitolato a Mia Martini). Quindi verranno eliminati 17 artisti su 20: resteranno in gara solo i primi 3 “Campioni” in classifica. Il loro punteggio verrà azzerato, e si sfideranno in una specie di spareggio da cui uscirà il vincitore del Festival di Sanremo.

Gli ospiti annunciati in conferenza stampa sono le cantanti Fiorella Mannoia e Laura Pausini, i cantanti Nek, Max Pezzali e Francesco Renga – che si esibiranno insieme – e la conduttrice Antonella Clerici insieme ai 12 concorrenti di SanremoYoung: è un nuovo talent show musicale per cantanti tra i 14 e i 17 anni che sarà trasmesso da Rai Uno tutti i venerdì dal 16 febbraio al 16 marzo.

Ci sarà anche Laura Pausini. Era attesa alla prima serata del Festival di Sanremo, ma aveva dovuto rinunciare a causa di problemi di salute. Lunedì, dopo essere stata annunciata tra gli ospiti, Pausini aveva messo in dubbio la sua partecipazione al Festival con un post su Facebook in cui parlava di una laringite e di febbre molto alta. Nella conferenza stampa di martedì, l’organizzazione del festival aveva comunicato che Laura Pausini sarebbe stata ospite nella serata finale.