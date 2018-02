Napoli-Lazio è il terzo e ultimo anticipo della 24ª giornata di Serie A. È in programma stasera allo stadio San Paolo di Napoli e sarà arbitrata da Luca Banti.

Dopo la vittoria della Juventus a Firenze nel primo anticipo della giornata, il Napoli stasera dovrà vincere per riportarsi in testa alla classifica. Non sarà facile, perché la Lazio, nonostante non vinca da due giornate, è una delle squadre più difficili da affrontare della Serie A. L’allenatore Simone Inzaghi ha l’intera squadra a disposizione, ma non ha convocato il brasiliano Felipe Anderson in seguito a un diverbio avuto in allenamento la scorsa settimana.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

Napoli (4-3-3) Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

Lazio (3-5-1-1) Strakosha, Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, S.Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile

Dove vedere Napoli-Lazio in streaming e in diretta tv

Napoli-Lazio verrà trasmessa da Sky sul canale Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.