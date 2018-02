Spal-Milan si giocherà oggi alle 15 ed è il secondo anticipo della 24ª giornata di Serie A. L’incontro è in programma allo stadio Paolo Mazza di Ferrara e sarà arbitrato da Maurizio Mariani.

Sarà una partita utile per capire le ambizioni del Milan: non perde da quasi due mesi ma è apparso piuttosto stanco nell’ultima partita di campionato contro l’Udinese, pareggiata 1-1. Al momento è ottavo, a un punto dalla zona Europa League e a 10 punti dal quarto posto, che dà l’accesso alla Champions League. La Spal invece sta attraversando un cattivo periodo, dopo un discreto inizio di campionato: non vince dal 17 dicembre e la scorsa settimana ha perso un importante partita contro il Cagliari. L’allenatore Leonardo Semplici era sul punto di essere esonerato, ma la società gli ha garantito qualche altra partita per provare a raddrizzare la stagione.

Le probabili formazioni di Spal-Milan

Spal (3-5-2) Meret; Cionek, Salamon, Felipe; Lazzari, Viviani, Kurtic, Grassi, Mattiello; Paloschi, Antenucci

Milan (4-3-3) Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Biglia, Kessie, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu

Dove vedere Spal-Milan in streaming e in diretta tv

Spal-Milan verrà trasmessa da Sky sul canale Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.