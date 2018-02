Dove vedere Irlanda-Italia del Sei Nazioni in streaming e in diretta TV

La Nazionale di rugby giocherà oggi pomeriggio alle 15.15 la sua seconda partita nel torneo Sei Nazioni 2018: la giocherà contro l’Irlanda all’Aviva Stadium di Dublino. Per l’Italia oggi potrebbe arrivare una sconfitta più larga di quella subita una settimana fa contro l’Inghilterra. L’Irlanda sembra essere l’unica squadra in grado di contendere la vittoria agli inglesi fino alla fine: non ha molti problemi legati agli infortuni, arriva da una vittoria entusiasmante contro la Francia e per giunta giocherà in casa, a Dublino, su un campo in cui è molto difficile giocare.

Rispetto a domenica, l’allenatore della Nazionale italiana Conor O’Shea (che è irlandese e questo pomeriggio andrà per la prima volta a Dublino da avversario) farà tre cambi, tutti probabilmente motivati dalla necessità di schierare giocatori più prestanti per reggere l’impatto fisico con gli irlandesi, che nelle partite giocate contro l’Italia hanno segnato una media di 48 punti (tantissimi). Al posto di Renato Giammaroli, Leonardo Ghiraldini e Andrea Lovotti giocheranno Abraham Steyn, Luca Bigi e Nicola Quaglio: questi ultimi due sono alla loro prima presenza da titolari in Nazionale.

Le formazioni di Irlanda-Italia

Irlanda 15 Rob Kearney, 14 Keith Earls, 13 Robbie Henshaw, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Jonathan Sexton, 9 Conor Murray, 8 Jack Conan, 7 Dan Leavy, 6 Peter O’Mahony, 5 Devin Toner, 4 Iain Henderson, 3 Tadhg Furlong, 2 Rory Best (capitano), 1 Jack McGrath

Italia 15 Matteo Minozzi, 14 Tommaso Benvenuti, 13 Tommaso Boni, 12 Tommaso Castello, 11 Mattia Bellini, 10 Tommaso Allan, 9 Marcello Violi, 8 Sergio Parisse (capitano), 7 Abraham Steyn, 6 Sebastian Negri, 5 Dean Budd, 4 Alessandro Zanni, 3 Simone Ferrari, 2 Luca Bigi, 1 Nicola Quaglio

Dove vedere Irlanda-Italia del Sei Nazioni 2018

Tutte le partite del torneo Sei Nazioni verranno trasmesse in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, con il commento di Antonio Raimondi e Vittorio Munari. Gli incontri saranno preceduti dalla trasmissione Rugby Social Club condotta da Daniele Piervincenzi e potranno essere visti anche in streaming da pc, tablet e smartphone dal sito Dplay, raggiungibile da qui.