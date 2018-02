La classifica di Sanremo di venerdì sera

Venerdì sera a Sanremo è stata mostrata la quarta classifica parziale, dopo quelle di martedì, mercoledì e giovedì, in cui gli artisti sono divisi in tre categorie: ci sono una classifica alta, una centrale e una bassa.

Le posizioni della classifica parziale di stasera sono state definite sulla base delle preferenze espresse dalla Giuria di esperti o “Giuria di qualità”, presieduta da Pino Donaggio. La classifica finale terrà conto dei punteggi raccolti di serata in serata dai cantanti della categoria principale, “Campioni”.

Nella parte alta della classifica (blu): Max Gazzè, Luca Barbarossa, Giovanni Caccamo, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Ron, Ornella Vanoni, Diodato,

Nella parte media della classifica (gialla): Le Vibrazioni, Annalisa, The Kolors, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Red Canzian, Lo Stato Sociale

Nella parte bassa della classifica (rossa): Decibel, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Noemi, Renzo Rubino, Mario Biondi, Elio e le Storie Tese, Nina Zilli