Come si vota per il Festival di Sanremo 2018

Stasera ci sarà la quinta e ultima serata del Festival di Sanremo, quella che deciderà la canzone vincitrice di quest’anno nella categoria principale “Campioni”. A Sanremo sono ancora in gara tutti e 20 gli artisti presenti da martedì, perché per quest’anno non erano previste eliminazioni di serata in serata. La vittoria del Festival sarà assegnata con un sistema di votazione misto che tiene conto del televoto, del giudizio della giuria degli esperti – composta da Pino Donaggio, Giovanni Allevi, Serena Autieri, Milly Carlucci, Gabriele Muccino, Rocco Papaleo, Andrea Scanzi e Mirca Rosciani – e della giuria dei giornalisti della sala stampa di Sanremo.

Come funziona la votazione dei concorrenti di Sanremo

La votazione durante la finale di questa sera sarà divisa in due fasi. Nella prima, ogni giornalista della giuria della sala stampa esprimerà 3 preferenze, mentre ciascun membro della giuria degli esperti ne potrà esprimere 20. Ogni giurato potrà dare a un singolo artista zero, uno o più preferenze (fino a 10), distribuite in modo da votare un minimo di 10 artisti e un massimo di 19. Il televoto peserà per il 50 per cento sul totale, quello della stampa per il 30 per cento e quello degli esperti per il 20 per cento.

Questa somma non sarà sufficiente a stilare la classifica di Sanremo: tutti i voti della serata andranno infatti uniti con le classifiche parziali delle serate precedenti. Una volta elaborata la classifica, tutti gli artisti sotto alla terza posizione saranno automaticamente eliminati, mentre i primi tre accederanno alla fase finale. Dei primi tre non verranno svelate né le percentuali raccolte, né l’esatta posizione in classifica. A questo punto finirà la prima fase del voto e inizierà la seconda.

Nella seconda fase, dopo una nuova esibizione dei tre concorrenti di Sanremo finalisti, ci sarà una nuova votazione: ciascun giornalista della sala stampa – così come ciascun giurato tra gli esperti – potrà dare una sola preferenza. I voti espressi con il televoto saranno di nuovo sommati a tutti gli altri, con lo stesso peso relativo. Verrà quindi mostrata una nuova classifica, che comprenderà i punteggi ottenuti in quest’ultima votazione e in tutte quelle precedenti. Chi arriverà al primo posto sarà il vincitore del Festival di Sanremo.

Come funziona il televoto

Con il televoto si potranno esprimere 5 voti per ognuna delle due sessioni del Festival di Sanremo. Il televoto può essere fatto sia con una telefonata da telefono fisso (solo utenze Tim, TeleTu e Wind-Infostrada) che con un SMS da mobile (solo utenze Tim, Vodafone, Wind, H3G e Poste Mobile). Da fisso si potrà chiamare il numero 894.001 al costo di 0,51 euro IVA inclusa, mentre da mobile si potrà inviare un SMS al 475.475.1 al costo di 0,50 euro IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Wind e Poste Mobile e di 0,51 euro IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone e H3G. Chi effettuerà la chiamata dovrà aspettare il messaggio registrato e poi digitare il codice del proprio cantante preferito, che verrà comunicato prima e dopo l’esibizione. Chi invierà un SMS potrà scrivere nel testo, per esempio, “01” o anche “1”, “uno”, “codice 01”, “codice1”.