Ultimo ha vinto Sanremo Giovani

Il cantante Ultimo ha vinto la 68esima edizione di Sanremo nella categoria “Nuove proposte”, quella dei “giovani”, con la canzone “Il ballo delle incertezze”.

Il vincitore nella categoria principale, invece, sarà annunciato domani.

Al secondo posto delle “Nuove proposte” c’era Mirkoeilcane, al terzo Mudimbi.

Mirkoeilcane ha vinto anche il premio della critica intitolato a Mia Martini per la categoria “Nuove proposte” con la canzone “Stiamo tutti bene”. Il premio della sala stampa intitolato a Lucio Dalla è stato assegnato ad Alice Caioli con la canzone “Specchi Rotti”.

Ultimo, il cui vero nome è Niccolò Moriconi ed è nato 22 anni fa a Roma, viene talvolta definito come un rapper, anche se le sue canzoni sono più pop che hip hop, e in particolare “Il ballo delle incertezze”, singolo che è stato accompagnato da un video su un ragazzo impacciato alle prese con un ballo di fine anno. Nel 2016 ha vinto un concorso di musica hip hop organizzato dall’etichetta Honiro, che ha iniziato a produrlo. Lo scorso ottobre è uscito il suo primo disco, Pianeti, e dopo il Festival di Sanremo comincerà un suo tour in giro per l’Italia per presentare Peter Pan.