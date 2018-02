Le previsioni del tempo per sabato 10 febbraio

Per una volta il tempo del Sud sarà più brutto di quello del Nord: le previsioni meteorologiche per domani, sabato 10 febbraio, dicono che in tutta l’Italia meridionale ci saranno cielo coperto e temporali diffusi. La situazione peggiore sarà quella del nord-est della Sicilia e della Calabria ionica, dove la pioggia cadrà con «grande intensità»; in Campania, Molise e nel Gargano, in Puglia, le cose andranno leggermente meglio. Sopra gli 800 metri di quota, sugli Appennini tra la Calabria e la Basilicata, ci si aspetta anche la neve.

Al Nord ci sarà un tempo un po’ migliore, dicevamo, ma soprattutto a partire dal pomeriggio. Il mattino, invece, ci saranno molte nuvole sul basso Piemonte e sull’Emilia-Romagna: c’è la possibilità che piova e – in provincia di Cuneo, sopra i 300 metri – che nevichi. Per la seconda parte della giornata sono previsti «spazi di sereno sempre più ampi», con un deciso miglioramento in tutte le regioni.

Le previsioni per il Centro sono una via di mezzo: brutto tempo diffuso con qualche schiarita nel corso della giornata. Ci saranno tante nubi in Abruzzo, Marche, Umbria, Toscana e Sardegna, accompagnate da deboli piogge sparse che diminuiranno ulteriormente di intensità verso sera.

Per quanto riguarda le temperature: le minime aumenteranno al Sud e caleranno altrove; le massime saranno in genere stazionarie ma scenderanno in Emilia-Romagna, Piemonte del sud, regioni adriatiche centrali e meridionali e nelle isole.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it